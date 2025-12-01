В навечерието на празниците Fibank (Първа инвестиционна банка) стартира промоционална кампания за „Коледен кредит“, с която предлага още по-добри възможности за своите клиенти. Това е потребителски кредит, подходящ за тези, които планират важни покупки или желаят да реализират лични проекти в края на годината.

Промоцията е валидна до 31 декември 2025 г. и дава възможност за получаване на кредит до 100 000 лв. или 50 000 евро, с максимален срок за погасяване до 120 месеца и плаващ лихвен процент 5,5%.

За да се възползват от промоционалните условия на „Коледен кредит“, клиентите трябва да получават доходите си по сметка във Fibank, да имат активирано електронно банкиране с поне едно регистрирано комунално плащане, както и кредитна карта от банката.

Допълнително, всеки клиент с отпуснат „Коледен кредит“, който няма кредитна карта от банката, ще има възможност да получи такава, с минимален лимит от 1000 BGN /500 EUR.

Кандидатстването е лесно, бързо и удобно – чрез специална онлайн форма на сайта на банката (www.fibank.bg), чрез кол центъра на Fibank или във всеки неин офис в страната. Онлайн кандидатстването е напълно безплатно. Като една от най-иновативните банки в България, Fibank предлага и възможност за дистанционно подписване на договора и усвояване на средствата само за няколко минути.

С кампанията „Коледен кредит“, Fibank дава възможност на клиентите си да посрещнат празниците по-спокойно. Като една от най-модерните и дигитално ориентирани банки в България, Fibank предлага не просто кредит, а цялостна финансова услуга, която съчетава бърз достъп, гъвкави условия и допълнителни ползи за всеки клиент.