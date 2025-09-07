П левенчани блокират движението по пътя София-Русе в знак на протест срещу продължаващата водна криза, предаде БГНЕС.

Протестът ще започне в 14.00 часа, когато жителите на града и околните села ще се съберат край езерото в парка „Кайлъка“, след което ще продължи с автошествие през централните улици, за да стигне до пътя София-Русе, който ще бъде блокиран.

Очаква се протестът да продължи пред сградата на общината в 17.00 часа, съобщават организаторите.

В Плевен е обявено частично бедствено положение заради безводието.