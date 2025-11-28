Н ищо няма да се случи докато не се разберем със синдикати, работодатели и другите партии. Има три варианта за бюджета - изтегляне, отстъпки на властта или удължителен закон. Убеден съм, че ще се разберем, защото ще отстъпим от всичко, което не ми харесва в план-сметката.

Това каза в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

В план-сметката се предвиждаше приходите да са 51,4 млрд. евро, а разходите - 55,09 млрд. евро. Очакваше се дефицитът да е 3%, а минималната работна заплата да стане 620 евро. С 2% се увеличаваше осигурителната вноска за пенсии, а данъкът върху дивидента се качваше от 5 на 10 на сто.

„При прибягване на вариант изтегляне, тогава всичко започва отначало. Вторият вариант - ще отстъпим от данък дивидент и двата процента ръст на осигурителната вноска и ще стане един. ще убедим и партньорите си. Във вторник всички ще направят предложенията си. Тогава ще се събере Бюджетна комисия - казваха им доказани неможачи и шарлатани. След като мине там, предложенията ще влязат в пленарна зала и ще финализираме годината с приет бюджет. Третият вариант е активиране на Закона за удължителен бюджет. Аз предпочитам да има редовна фискална рамка", посочи Борисов.

Той не отрече възможността за напрежение между ГЕРБ и БСП заради искането им за удовлетворяване на социалните искания.

"Събрали сме се две десни партии и две крайнолеви, от самото начало има напрежение и спорове в коалицията", обясни политикът.

Лидерът на ГЕРБ коментира и думите на ПП-ДБ, че властта "шикалкави" по отношение на бюджета: "Непрекъснато си играят с думите и воайорстват. Всяко тяхно изказване е какво е казал Борисов".

След края на изявлението си Бойко Борисов беше пресрещнат от Ивайло Мирчев и Асен Василев от ПП-ДБ, които го попитаха защо бюджетът не е изтеглен. На тях обясни, че при разбирателство на властта със социалните партньори, план-сметката ще влезе на ново обсъждане в Бюджетната комисия на парламента. Борисов допусна изтегляне на бюджета при необходимо ново съгласуване с ЕКОФИН.

Източник: NOVA