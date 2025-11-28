Д нес се проведе съвместен брифинг на "Пътна полиция" и Националното тол управление.

Отскоро тол камерите се използват за засичане на нарушители по пътищата.

„От 26 ноември започнаха да се събират данни за реализиране на административно-наказателната отговорност за нарушения, свързани със средната скорост. Предстои още много работа по отношение на обработката, реализирането на самата административно-наказателна отговорност”, заяви зам.-директорът на „Национална полиция“ старши комисар Иван Маджаров.

По думите му и двете системи са абсолютно синхронизирани и вече се събират данни за обработката на самите нарушения и реализирането на административно-наказателната отговорност.

Тол камерите засичат средна скорост от 7 септември. Според данните от системата се забелязва подобрение в поведението на водачите.

„Около 50 000 са получените файлове от Националното тол управление за установени такива нарушения. Много внимателно ще се преглеждат тези файлове, за да се избегнат грешки. Все още наблюдават процеса успоредно с налагането на наказанията”, съобщи главен инспектор от отдел „Пътна полиция“ Лъчезар Близнаков..

Той добави, че има толеранс в полза на водача, който е законоустановен, в зависимост от скоростта на движение.

От Националното тол управление заявиха, че до края на 2026 година целта е броят на отсечките за засичане на средна скорост да бъде 100.

Източник: NOVA