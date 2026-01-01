Е , приятели, успяхме! Оцеляхме още една година в този симулатор, наречен „живот“. Изпращаме 2025-а – годината, в която всички станахме малко по-странни, малко по-зависими от филтрите и доста по-объркани от изкуствения интелект. Но ето че 2026-а чука на вратата (или по-скоро ни праща нотификация).

През новата година Ви желаем по-малко „seen“, повече истински срещи. Пожелавам ви батерията на телефона ви винаги да е на 1%, когато сте с приятели, за да се наложи всъщност да си говорите.

Спрете да гоните алгоритъма! През 2026-а бъдете толкова автентични, че дори AI да не може да ви имитира. Бъдете „delusional“ в мечтите си – в крайна сметка, ако не вярвате, че ще станете следващия милионер преди 25, кой ще повярва вместо вас?

Любов, която не е само за стори! Намерете някой, който ще ви гледа така, както вие гледате екрана на телефона си, когато чакате куриера с храната.

Кеш в портфейла, а не само крипто в облаците. Нека банковите ви сметки набъбват по-бързо от егото на инфлуенсър по време на PR събитие.

Финални думи (преди да ми изстине шампанското). Млади хора, вие сте тези, които ще оправят този свят (или поне ще направят по-добри мемета за неговия край). Не позволявайте на никого да ви казва, че сте „снежинки“. Вие сте диаманти – просто понякога под напрежение се държите малко странно.

Честита Нова година! Бъдете по-умни от ChatGPT и по-щастливи от дете с нов iPhone!

Лозан Руменов