Ш егата, че габровците няма как да бъдат измамени, се оказа невярна.

Стотици жители на града и околностите са въвлечени във финансова схема с измислен концерт на сръбската мегазвезда Миле Китич. Шоуто, насрочено за 10 октомври, било обявено още през лятото в спортна зала "Орловец", а билетите на стойност 60 лв. се разпродали много бързо през платформата EpayGo.

Горчиво

В деня на събитието идва изненадата за феновете на изпълнителя. Те чакали с часове пред залата, но вратите й така и не се отворили. Организаторите също не дошли на мястото. Два дни преди обявената дата на концерта в платформата за покупка на билети се появява съобщение, че са получени сигнали за възможно отлагане на събитието. На сайта на EpayGo пишат, че са изпратили запитване до организатора на събитието, посочвайки като такъв „Глобъл Трансфер Сървиз“ ЕООД. Организаторът е уведомил, че събитието се отменя и след 14 октомври ще бъдат върнати парите на всички, закупили билети. Потърпевши споделят, че пари така и не им били върнати. Междувременно от спортна зала „Орловец“ заявяват, че никога не е подавана официална заявка за наем на помещението за концерт на Миле Китич. Комисията за защита на потребителите вече е сигнализирана за случая.

Видео

Самият Миле Китич обясни във видео, че е разбрал за обявен концерт в Габрово от социалните мрежи и обяснява, че това е лъжа и някой е пуснал тази информация с лоша умисъл. Той не е разговарял с никого за такъв концерт. „Драги мои, обявено е, че ще пея в Габрово – това е лъжа! Някой го е направил с лоша умисъл. В Габрово няма да пея. Не съм се уговарял с никого. Ваш Миле Китич!“.