А рестът на Краля на кокаина Сретен Йосич е продължил точно 5 минути. Това разкри в ексклузивно интервю за Телеграфно подкастът легендата в бойното самбо и треньор на баретите от СОБТ Стоян Саладинов.

Йоца Амстердама беше закопчан в България през 2002 г. Той се е укривал доста време с фалшиви документи и фалшива самоличност.

Тренировката

Баретите от СОБТ били на занятие във въпросния ден. „Вдигнаха ни под тревога. Отиваме на малък инструктаж. При нас всичко става много бързо. И започнаха да ни разказват колко е страшен Сретен Йосич, какъв убиец е. А ние сме на обучение. Оказа се, че акцията е истинска“, разказа Саладинов, който е познат и като Барета N13. Освен че това е номерът му в спецотряда, това е и рождената му дата, което той смята, че му носи късмет.

„Вдигаме се всички, отиваме да го задържаме. Колкото повече ми говорят, че е страшен, толкова по не ме е страх. Какъв Сретен бе? Казах на момчетата да отидем да видим тая мишка“, описва легендата. На въпроса Йосич оказал ли е съпротива, Саладинов отсича: „Не, как ще оказа съпротива? Окажа ли съпротива, е мъртъв. Няма такъв жив останал, който ни е оказал съпротива“. Треньорът е раняван два пъти много тежко, като единият е при престрелката в „Белите брези“.

Смъртта

Местонахождението на къщата, в която е задържан Сретен Йосич, се пази в строга тайна. Отвън обаче имало огромно куче вълча порода, за да пази. „Животните, знаеш, че усещат кога идва смъртта, кога идва опасното. Винаги при слизане първо кучетата залайват. А целта е да не стане това и да не ни усети. Това огромно куче вълча порода се прибра в къщичката си и не излезе оттам. Усети, че идваме“, спомни си легендата. По време на ареста Йоца, освен че не оказал съпротива, но и не мръднал. „Задържането на човек става за 3-5 минути. Самият физически контакт е само минута. Не мръдна бе, човек, не мръдна“, допълни Саладинов.

Генералите

Знае се, че българските специални служби са получили няколко оперативни сигнала, че Йоца се готви да отмъсти на Бойко Борисов, който по време на ареста му е главен секретар на МВР. Оттогава и самият лидер на ГЕРБ ходи с охрана. На въпрос отминала ли е опасността за него от страна на Йосич, Саладинов е категоричен: „Не е безопасно“. „Не се срамувам от нищо, не се занимавам с политика, но до днес се гордея, че съм обучил и генерали, и министри. Бойко Борисов беше много добър каратист, аз съм го тренирал. Много се обичаме. Това е единственият човек, който ми вика Братиньо“, допълни треньорът по бойно самбо. Сред учениците му е и шефът на НСО ген. Емил Тонев, както и много други.

Мутри

Златко Баретата, Братя Галеви също са били обучавани от Саладинов, докато работи в СОБТ. Те били изпълнителни, но след това при „промяна на реда и системата“ тръгват по друг път. На въпроса дали днес, ако получи заповед, би ги арестувал, шампионът отговаря: „Това е като да задържиш детето, което си учил“, но би го направил. Защото най-важно е, особено младите, да взимат пример от хора с чест и достойнство, морал и честност, а не от мутри, категоричен е медалистът и инструктор на баретите.

Виктория Пенкова