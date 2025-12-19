Н еродени, но вече заченати, ще могат да наследяват парите за втора пенсия на починало осигурено лице в универсален пенсионен фонд.

Дава се възможност средствата по партидата на починалото лице да бъдат изплащани както на децата му, родени преди смъртта му, така и на тези, които само са били заченати в този момент, но са се родили след това. Също така, когато след смъртта на осигуреното лице почине негов наследник по закон, право да получат съответните средства ще имат всички негови наследници, а не само низходящите.

Кодекс

Това гласят част от промените в Кодекса за социално осигуряване, предложени от Министерството на финансите за обществено обсъждане. Както „Телеграф“ писа, основната цел на текстовете е да се въведат мултифондове – универсалните пенсионни фондове да се разбият на подфондове, така че парите за втора пенсия да се инвестират при различна степен на риск и доходност съобразно възрастта на осигуреното лице. Хората ще могат да променят участието си от по-високорисков фонд към такъв с по-нисък риск и обратното, след попълване на въпросник и консултиране. Това няма да се прилага само за лица, на които им остават три години до пенсиониране. Техните пари ще бъдат кътани само в консервативен подфонд с най-нисък риск при инвестиране.

Вид

Друга голяма промяна е, че видът на втората пенсия – пожизнена, разсрочено или еднократно плащане, ще се обвърже с минималната работна заплата (МРЗ), а не с минималната пенсия за стаж и възраст от НОИ, както бе досега. Така например, за да получи едно лице пожизнена втора пенсия, по партидата му трябва да е натрупана сума, позволяваща на месец да се плаща сума в размер поне 10% от МРЗ. Когато средствата по партидата са недостатъчни за отпускане на пожизнена пенсия, но надвишават трикратния размер на минималната заплата, осигуреното лице ще взима парите разсрочено. Ако парите по-партидата са по-малко, средствата ще се изплащат еднократно. Пожизнената пенсия не може да бъде по-ниска от 10% от минималната заплата. Разсроченото плащане пък не може да бъде по-голямо от 50% от МРЗ и по-малко от 20% от нея.

София Симеонова