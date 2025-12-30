П ореден ден с опасно време. Във вторник ще е слънчево, но и с обявен жълт код за силен вятър в цялата страна. Прогнозата на синоптиците е, че поривите ще бъдат по-слаби от предходните дни, но отново се очаква да достигнат скорост от около 24 метра в секунда.

През изминалите дни стихията нанесе материални щети в много части на страната. Според Института за хидрология и метеорология ще изпратим 2025 година със силен вятър и ниски температури около 10 градуса под нулата. Затопляне може да се очаква в първите дни на януари.

Съветите в тези дни са да бъдем внимателни в паркове и планини и да сигнализираме при опасност от падащи клони и дървета.

В последния ден на годината ще е студено и ветровито. Облачността следобед ще е динамична, с временни увеличения. Възможно е да превали сняг в Централния Балкан. В новогодишната нощ и призори на 1 януари температурите ще падат до минус 10 градуса, през деня ще се движат между 0 и 5.

В дните преди Йордановден в резултат на нахлуващ средиземноморски въздух ще се затопли до нива от 10 до 15 градуса. Валежи не се очакват. Такива ще има в периода 6-9 януари. В началото от дъжд, в хода на застудяването и от сняг.