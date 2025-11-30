Д есет сантиметра е натрупаната снежна покривка в Пампорово, съобщиха от станцията на Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст в курорта, предаде кореспондентът на БТА в Смолян Христина Георгиева.

Температурата е минус 2 градуса.

Сняг покри високите части на Смолянско

Ски зоната е побеляла от сняг, а оръдията за изкуствен сняг все още не работят. Системата за изкуствено заснежаване се включва обичайно след падане на температурите под минус 3 градуса. Първите за зимния сезон туристи в Пампорово се очакват около 6-8 декември, когато пристигат групи за студентския празник от университети в цялата страна.

В района на Рожен снегът е 7 см, а термометрите отчетоха минус 2 градуса тази сутрин, информират от Метеорологичната станция.

Всички пътища в област Смолян са проходими при зимни условия, съобщиха от Областното пътно управление. Пътните участъци във високите зони на областта, където е паднал сняг, са почистени и опесъчени.