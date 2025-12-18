Д нес се очаква пореден протест в Триъгълника на властта.

От "Продължаваме Промяната-Демократична България" призоваха от кулоарите българските граждани да се съберат на нов протест.

Мотивът - управляващи са се опитали за пореден път да предложат за обсъждане и гласуване редовния бюджет, изготвен от кабинета на Росен Желязков.

От ГЕРБ-СДС и ИТН обясниха, че това било политически тест за народните представители от ПП-ДБ. И въпреки настояването на БСП да не се прави нова крачка назад, в крайна сметка удължителният закон за бюджета беше гласуван на първо и второ четене.

От Столичната полиция заявиха за NOVA, че организаторите на протеста са уведомили общината и силовите органи са в режим на подготовка.