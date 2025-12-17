С офийска районна прокуратура (СРП) обвини и задържа 52-годишен мъж и 49-годишна жена за опит за имотна измама, съобщиха от пресцентъра на СРП.

Според събраните до момента доказателства на 16 декември 2025 г. на ул. “Княз Борис I” в София, в кантората на нотариус, обвиняемите Б.С. и Е.И съзнателно са се ползвали от неистински официален документ, а именно - нотариален акт. На него му е бил е придаден вид, че е автентичен и е подписан от друг нотариус на 3 октомври 1989 г. и че Е.И. е собственик на недвижим имот в район „Студентски“, ж.к. „Малинова долина“ в гр. София с площ 760,00 кв. метра.

По случая е образувано досъдебно производство спрямо двамата обвиняеми, за което се предвижда наказание „лишаванe от свобода“.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двамата обвиняеми.

