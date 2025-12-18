Г раждани се събират на поредни протести в София и в други големи градове в страната. Организаторите - ПП-ДБ, вчера призоваха българите да се включат в демонстрацията. Мотивът им е, че управляващите са се опитали отново да предложат за обсъждане и гласуване редовния бюджет, изготвен от кабинета на Росен Желязков.

Недоволните граждани настояха за сваляне на охраната на НСО на Делян Пеевски, за промени в Изборния кодекс, както и съдебна реформа.

„Генералното ни искане е Пеевски да бъде изметен от българския политически живот – неговото влияние в съдебната система, неговите бухалки в КПКОНПИ и МВР. Настояваме и за машинно гласуване”, каза един от организаторите – Ивайло Мирчев.

[gallery]12226[/gallery]

От ГЕРБ-СДС и ИТН обясниха, че това било политически тест за народните представители от ПП-ДБ. И въпреки настояването на БСП да не се прави нова крачка назад, в крайна сметка удължителният закон за бюджета беше гласуван на първо и второ четене в сряда.

От Столичната полиция заявиха за NOVA, че организаторите на протеста са уведомили общината и силовите органи са в режим на подготовка. Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов увери, че отново ще бъдат изградени около 20 контролно-пропускателни пункта, на които ще се проверяват главно лица с профил на провокатори.

Към 18.00 ч. в четвъртък хора започнаха да се събират на протест и пред Съдебната палата - срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Демонстрациите са организирани от Инициативата „Правосъдие за всеки”.

Недоволните граждани се обявяват срещу това, че Сарафов продължава да е поста главен прокурор. Те правят и връзка между Висшия съдебен съвет и „ДПС-Ново начало”. Около 19:10 ч. те тръгнаха на шествие към Триъгълника на властта.

В следобедните часове представители на движение „Боец” блокираха входната врата към кабинета на Сарафов в Съдебната палата.

В БУРГАС

В 18 ч. пред сградата на Общината в Бургас започна протест. Той отново е срещу управлението на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Гражданите крещят „Оставка!”, настояват за машинно гласуване, както и за по-голяма избирателна активност от страна на младото поколение. Те настояха и и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов да напусне поста си.

В ПЛОВДИВ

Протестиращи на площад „Съединение“ в Пловдив настояват за оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, отпадане на охраната на народните представители и честни избори. Протестът е под надслов „Не храни прасето с твоите пари!“ и е организиран от представители на местните структури на политическите формации „Продължаваме Промяната“, „Да, България“ и „Демократи за силна България“.

На протеста някои хора скандираха „Не на еврото“ и носеха плакати с послания срещу валутата. Останалата част от протестиращите определи тези хора като провокатори и се насочи срещу тях с викове „Тук не е Москва“ и с призиви да напуснат протеста, предаде кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова.

ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Близо 200 души излязоха да протестират в центъра на Велико Търново. Демонстрациите са организирани от ПП-ДБ. Аргумент за недоволството им е, че управляващите са се опитали отново да предложат за обсъждане и гласуване редовния бюджет, изготвен от кабинета на Росен Желязков.

В ПЛЕВЕН

Протест с искане за честни избори, машинен вот и промяна в Изборния кодекс се провежда в Плевен. Той преминава под мотото "#НеХраниПрасетоСТвоитеПари" и е пред сградата на Общината, предаде кореспондентът на БТА в града Юрий Конов.

В РУСЕ

Протест "за намаляване на влиянието на Бойко Борисов и Делян Пеевски върху институциите" и с искания за въвеждане на изцяло машинно гласуване на предстоящите избори и реформи в правосъдието се провежда в Русе. На мястото има и засилено полицейско присъствие.

Протестиращите настояват и за смяна на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Те държат плакати с надписи "Правосъдието е в кома", "Държавата е наша, а не тяхна", "Да спрем разграбването на държавата", "Отпор срещу диктатурата" и др., насочени срещу Делян Пеевски и Бойко Борисов. Те скандират "Мафията вън!" и "Мутри, вън!", предаде кореспондентът на БТА в Русе Андрей Кючуков.

В ДОБРИЧ

Граждани в Добрич се събраха на площад “Демокрация” на протест. Демонстрацията е организирана от местната структура на "Продължаваме Промяната - Демократична България". Сред заявените искания са промяна в Изборния кодекс и въвеждане на 100-процентово машинно гласуване, както и за оставка на изпълняващия функциите главен прокурор, предаде кореспондентът на БТА в града Михаела Димитрова.

В СТАРА ЗАГОРА

Граждани на Стара Загора се събраха на протест пред сградата на Областната управа. Демонстрацията е организирана от общинската структура на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) в града.

Протестът е в подкрепа на машинното гласуване, сваляне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов и освобождаване от поста на временния главен прокурор Борислав Сарафов пред сградата на Областната управа в Стара Загора, предадоха кореспондентите на БТА в града Павлина Дудева и Емил Димов.

В ШУМЕН

Граждани се събраха на протест срещу еврото пред сградата на Община Шумен. Протестът е организиран в социалните мрежи. Присъстващите скандираха "Не на еврото". Демонстрантите се отправиха на шествие в ценралната част на Шумен, предаде кореспондентът на БТА в града Антоний Димов.