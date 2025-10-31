К упуваме на юруш автомобили, апартаменти, валута и благородни метали. Причината - влизането на еврото в България и страховете, че всичко ще поскъпне двойно и тройно, което не е така. Това каза пред “Телеграф” Любомир Доросиев, председател на Изпълнителния съвет на Асоциацията на вносителите на автомобили. “По някое време всичко ще се нормализира и ще се спука балонът с високите цени и ще започне да има нормални цени на абсолютно всичко. Не виждам поради каква причина да има толкова високи цени на имотите и на всичко. Очаквам този балон и строителство малко да се озапти”, коментира той и добави, че българинът има по два автомобила, 2-3 имота, защото той обича жилищата и има на морето, в планината, зад граница.

Тренд

Доросиев заяви, че бумът на покупки на автомобили е бил този август, когато той е продал над 20 автомобила втора употреба. “50% повече се продават всеки август. За сравнение, през юли съм продал 10, но обикновено продавам между 10-15 на месец”, посочи той и добави, че през тази година заради предстоящото влизане в еврозоната хората са извадили парите под дюшеците и са свършили някоя и друга работа, и в момента ситуацията се нормализира, а продажбите на коли отиват на типичните си нива. Доросиев коментира, че по време на пандемията почти не е имал продажби и е имал месеци, в които е продавал по един или два автомобила. Естествено, в COVID почти не работихме. Аз имам примерно месеци с един или два стомбила продадени в COVID пандемията. Тогава загубихме страшно много пари. Даже особера ядовето от COVID смисъл до толкова, че нападчетата ме нападнаха, че тогава съм плащал заплати на фирмата.

Ново/Старо

Председателят, който е и собственик на автокъща посочи, че 70% от българите купуват кола втора употреба, а едва 30% инвестират в чисто нов автомобил, тъй като след като излезе от магазина, той губи 20%-30% от стойността си. Повечето хора купуват автомобили до 3 години, които са с 50% по-ниска цена от тази на новия, разясни той. “Цените на новите возила вече се нормализират, след като скочиха повече от двойно. Повече от 100% бяха вдигнали цените и в момента почнаха да ги връщат надолу - да предлагат промоции, къде гуми, къде застраховки, къде бонуси. 10% бонуси във вид на ДДС, демек 20% по-ниска цена. И това веднага ще доведе и до намаляване на цените на автомобилите втора употреба”, прогнозира Доросиев. Той каза, че ако преди западнякът си сменяше колата на 4-5 години, сега си ги карат по 10-12 години, както е в България. “При тях всичко им е на лизинг. Ако един взима 2000 евро и другият взима 2000 евро, имат бюджет от общо 4000 евро. Преди, примерно, взимайки един автомобил на изплащане, той трябва да дава по 800 до 1000 евро на месец от семейния бюджет. Когато се вдигнаха двойно цените на новите автомобили, той трябва вече да дава по 18000-200 евро и съответно не им стигат парите”, изчисли той и подчерта, че досега не са се предлагали автомобили втора ръка.

Цена

Доросиев разкри, че те работят на марж и ако един автомобил струва за нас 20 хиляди лева, идвайки в България си слагаме 10% печалба - 2 хиляди лева и това е начинът по който работим, посочи той. “Половината отива за поддръжка на автомобилите, за плац, за заплати и други такива. Реално от един автомобил печелим чисто между 700-800 до 1000 лева”, коментира той. Доросиев каза още, че по отношение на марките се купуват японски коли, бюджетните Hyundai и корейските също са на върха. “Напоследък се продават и “Шкода” Toyota, Honda, хибридите”, изброи той. От думите му стана ясно още, че не е вярно, че България е моргата на Западна Европа и посочи, че в големия град средната възраст на автомобилите е 10 години, докато в малките населени места тя е 14-15 години. “В София всяка пета кола е на по една година или на две. Но горе-долу 10-и на годишни са колите у нас, както и в Европа. По думите му влизането в еврозоната няма да удари сектора, защото и сега купуват колите в евро, а той лично продава коли, които са на възраст до 10 години.

Взимаме я без първоначална вноска

Купуваме си нова кола без първоначална вноска. Новата екстра се предлага от част от лизинговите компании, които дават автокредити. Така новото возило не се пише на кредитора, а директно на новия собственик. Това разказа пред “Телеграф” Любомир Доросиев, председател на Изпълнителния съвет на Асоциацията на вносителите на автомобили. “Банките вече са съгласни да кредитират и без първоначална вноска. Това е много голямо облекчение”, каза той и добави, че има и институции, които отпускат средства без доказване на доходи. Доросиев коментира още, че това е нов вид финансиране, който няма общо с познатата ни до момента лизинговата схема, където има първоначална вноска. По новия начин клиентът получава одобрение и директно си взима автомобила, който трябва да откара за регистрация.

Хибридът бие електрическия

Хибридът е по-предпочитан от електрическите, защото те се произвеждат от 20 години и там нещата са изпитани. В това е категоричен Любомир Доросиев, председател на Изпълнителния съвет на Асоциацията на вносителите на автомобили. “Хибридната батерия помага на агрегата в по-ниската скорост, в задръстване минава изцяло на ток. Хем не замърсява, хем е доста евтино, хибридният автомобил доста сваля разхода. Има засилен интерес към хибридите”, коментира той. По отношение на електрическите българинът няма огромен интерес, защото те все още не са усъвършенствали. “Нямаме достатъчно изградени станции, няма облекчения. Знаете, че навън, ако купите електрически автомобил, държавата може да дотира и да даде бонуси до 10 000 евро от стойността на електромобила”, каза той и добави, че друг проблем е липсата на достатъчно зарядни станции, както и фактът, че все още излиза скъпо да си заредиш е-возило. Той подчерта, че с едно зареждане и при идеални условия може да се изминат между 300 и 350 км. С едно зареждане, което е недостатъчно и затова хората са принудени да имат още един автомобил на бензин или дизел. “В Западна Европа моргите са пълни с електрически автомобили. Все още не са усъвършенствани, дават много бъгове в електроника, палят се. Електромоторите не издържат дълго време”, сподели председателят. То за втора ръка казваха, че доста са скочили автомобилите през тази година като цена.

Владимир Христовски