О т 24 ноември Българската народна банка пуска в обращение златна възпоменателна монета на тема „Св. Патриарх Евтимий Търновски“.

Това ще е последната възпоменателна монета с номинал в български левове, сочи монетната програма на БНБ. Догодина централната банка започва емитирането на колекционерски монети в евро.

Металната пара е от серията „Българска иконография“. Цената й е 2590 лева (1324,25 евро) при пускането в обращение.

Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси в София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. „Михаил Тенев“ № 10. Всеки клиент ще може да закупи само по 1 златна пара, независимо дали от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице.

Пълномощно

За закупуване на монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за сделката. Ако клиент в качеството си на физическо лице закупи златната пара от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице. Това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

До края на работния ден на 24 ноември 2025 г. новата златна пара ще бъде предоставена от БНБ на Инвестбанк, Първа инвестиционна банка, Тексим Банк, Токуда Банк и Централна кооперативна банка за продажба в техните офиси и клонове.

Параметри

Теглото на златната пара е 8,64 грама. Диаметърът й е 24 мм. Тиражът е 3000 бройки. Номиналът е 100 лева. На лицевата страна в центъра е изобразена емблемата на БНБ с годината 1879 върху лентата. На обратната страна има канонично изображение на св. Патриарх Евтимий Търновски с корона (митра), държащ жезъл и свитък. Авторите на художествения проект са Пламен Чернев и Преслав Чернев.

София Симеонова