С толичната полиция проведе акция срещу разпространението на наркотици.

Специализираната операция е продължила една седмица.

За този период са задържани 103 лица. Образувани са 24 досъдебни производства и 46 бързи.

При една от проверките в София е установен 20-годишен младеж. В колата и жилището му са открити наркотици, той е задържан.

„Засилваме проверките в района на училищата, детските градини и където имаме информация, че има концентрация за употреба и продажба. Има случай с купувач и дилър, като в купувача са намерени половин грам кокаин - на 37-годишна възраст. Дилърът е 20-годишен. При проверката в него е намерена фалшива лична карта. А при последваща проверка в автомобила, който управлява, са открити тайници под скоростната кутия и на тавана на автомобила. Там също са намерени множество наркотични вещества. Впоследствие е претърсен адреса и гараж, който сме получили информация, че използва. Гаражът се намира в "Овча купел". Там във въздуховоди също са намерени тайници, където са били открити немалко наркотични вещества”, разказа комисар Станислава Тодорова - зам.- началник на 3 РПУ, София.

