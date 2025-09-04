П отресаващо убийство в Турция.

Тийнейджър е прерязал гърлото на прокурор, докато вечерял в ресторант в Истанбул.

По информация на турските власти инцидентът е станал снощи в ресторант в истанбулския квартал Йомерли, където прокурорът Ерджан Кайхан вечерял. Докато се хранел, момче на 19 години се приближило до него и прерязало гърлото му.

Кайхан издъхнал от раните си по пътя към болницата.

Извършителят на убийството е задържан на място, като в него е намерено и хладното оръжие, с което било извършено престъплението и веднага му е повдигнато обвинение за „убийство по особено жесток начин“. По данни на турските власти младият мъж е с множество предишни провинения и е лежал в затвора от ноември 2024 г. до януари 2025 г., като най-вероятният мотив за убийството е възникнал по-рано между двамата битов скандал.

Източник: БТА