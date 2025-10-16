Т ежка катастрофа стана сутринта в четвъртък в Пловдив. Затворена е част от улица „Скопие“ в район „Южен“, съобщи NOVA.

Инцидентът е станал около 6:30 часа след страничен сблъсък между автобус, превозващ работници, и таксиметров автомобил. Ударът е бил изключително силен, като от силата му са се отворили еърбеците на колата.

Шофьорът на таксито, мъж на около 40 години, е откаран в болница с множество наранявания. Пътниците от автобуса не са пострадали. Водачът на рейса се е оплакал от болка в крака, но е останал на място.

Заради инцидента част от натоварената в сутрешните часове улица е временно затворена. Това създава сериозни затруднения за учениците и хората, пътуващи към работа, тъй като движението се отклонява по обходни маршрути.