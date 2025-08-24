Н ова измама в интернет от името на NOVA. Фалшив сайт с логото на телевизията агитира за участие във фалшива финансова програма. За да подведат хората е използван и манипулиран клип с премиера Росен Желязков, който разказва как можело да се спечелят лесно пари.

За NOVA от Министерския съвет заявиха, че министър - председателят никога не е правил подобно изявление. Вероятно става дума за опит за финансова измама, за която се използват имената както на премиера, така и на президента.

От кабинета заявиха още, че веднага след появата на видеото са сигнализирали отдела за киберсигурност в ГДБОП. Неофициално от свои източници NOVA научи, че по случая вече се работи, а домейнът на сайта е регистриран в САЩ, съобщиха колегите от Nova.bg.