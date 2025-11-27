П роцедурата по приемането на бюджета в НС е временно замразена, а държавната план-сметка ще бъде преработена. Това стана ясно вчера от думите на лидера на ГЕРБ, както и на премиера Росен Желязков.

В сряда сградата на НС бе блокирана заради протест срещу бюджета за 2026 г., организиран от ПП-ДБ, но подкрепен и от „Възраждане“, „Величие“ и МЕЧ. На него се стигна до напрежение между полицията и демонстрантите. Това предизвика коментари в НС. Още сутринта Атанас Атанасов от ПП-ДБ предложи две стъпки за успокояване на обстановката - бюджетът да бъде оттеглен и да се обсъди в Тристранката.

Диалог

Последва реакция от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който поясни, че е свикал домсъвета (Съвета за съвместно управление – б.р.), на който са били не само партиите от мнозинството, но и премиерът Росен Желязков и финансовият министър Теменужка Петкова. „Казах, че този бюджет трябва да се изтегли. Или да намерят законова форма, защото е приет на първо четене. Докато не се възстанови диалогът с Тристранката, докато всички не седнат и се разберат как ще се управлява следващите години, ще се работи със стария бюджет“, каза той. След това добави, че дори и един човек да протестира, се опитва да го чуе. „В някои от исканията има логика и разум“, смята Борисов. „Сегашният бюджет е с 3% дефицит, както иска ЕК, така че няма проблем“, увери той.

Това бе причината за отлагането на заседанието на бюджетната комисия, където бюджетът трябваше да се гледа на второ четене.

Сбирка

След сбирката на ССУ премиерът Желязков поясни, че са провели доста сериозен разговор, а протестът считат за „израз на спонтанна реакция“. По думите му протестът е ясен знак, че трябва да поставят интересите на обществото пред „чисто политическите разбирания как се налага политическа воля“, в това число и от солидно мнозинство в НС, което вече е дало заявка за „дългосрочно управление“. Желязков поясни, че не трябва да допуснат страната да влезе в политическа спирала на несигурност. Мотивът му – в навечерието на еврозоната имаме нужда от стабилност. Затова Желязков призова опозицията да прояви разум. „Ние ще седнем на масата на разговорите и ще се опитаме да възстановим диалога със синдикати и работодатели, да постигнем макроикономически параметри в бюджета, които да бъдат удовлетворителни и за бизнеса, и за обществото“, разясни Желязков. Затова още тази седмица ще поканят социалните партньори на среща и ще искат от тях кредит на доверие. Целта – да се стигне до балансиран бюджет, който да отговаря на „политическата спектралност на управлението“. „Ние трябва да намерим златното сечение. Можем да го постигнем през декември“, каза премиерът. Въпреки това той изтъкна, че управленско мнозинство е сложно и не може да се участва с друго освен коалиция. Относно протестите Желязков поясни, че търсенето на политическа конфронтация е голямо.

Реакция

Опозицията видя положителен знак в това. „След като не чуха опозицията, не чуха експертите и отказаха да чуят бизнеса, се радваме, че най-накрая чуха българските граждани и този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен“, каза Асен Василев от ПП-ДБ, а колегата му Ивайло Мирчев призова да се приемат техните десни мерки – да отпадне увеличението на пенсионните осигуровки и на данък дивидент и въвеждането на софтуера за продажби в търговските обекти (СУПТО). На свой ред Цончо Ганев от „Възраждане“ настоя протестите да продължат, а натискът за сваляне на кабинета да е всеки ден. По думите му партиите от опозицията в момента са обединени, а управляващите са се уплашили само от един протест.

По-късно през деня стана ясно, че първата среща между властта, работодатели и синдикати вече се е провела в централата на ГЕРБ. Освен Борисов на нея са присъствали финансовият министър Теменужка Петкова, вицепремиерът Томислав Дончев, шефът на бюджетната комисия в НС Делян Добрев, представители на КРИБ и БСК, КТ „Подкрепа“ и КНСБ. Борисов написа във Фейсбук, че диалогът вече е възстановен, а днес във финансовото министерство ще започнат срещи за изглаждане на детайлите. Ще възстанови работа и Тристранката, а в обсъжданията ще участват и партиите от мнозинството. „Държавата застава зад всеки български гражданин“, увери Борисов.

Същевременно вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров предупреди ГЕРБ и ИТН, че ще преосмислят участието си в управлението, ако след преработването на бюджета отпаднат всички социални ангажименти. По думите му това би означавало, че няма да има скок на заплати, пенсии, майчински. Той заяви, че бюджетът не е изтеглен, а просто процедурата е отложена за 2026 г.

Напрежение в кулоарите на НС

В кулоарите на НС се стигна и до задочен спор между ПП-ДБ и „ДПС-Ново начало“. Николай Денков от ПП-ДБ обясни, че докато пред НС е имало протест, вътре се е стигнало до агресия. Двама от техните сътрудници са били нападнати от депутат. Единият е бил душен със закачалка, а другият - удрян с юмруци. Затова ПП-ДБ ще сезират прокуратурата. Едно от момчетата е Калоян Дървов, който заяви, че става дума за депутата Хамид Хамид от „ДПС-Ново начало“. На свой ред лидерът на ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски попита дали е нормално да бъдат бити полицаи. „На предишния протест умря полицай заради глупостите на Пандов и на ПП-ДБ. Това ли е демокрацията? Да се гонят депутати по кабинетите, да бъдат притеснявани, да им казват: „Слезте долу“. Връщаме народния съд ли?“, изтъкна той. След това попита: „Искате ли да блокирам парламента всеки ден и да викам долу с моите симпатизанти“. „Никой няма да вземе властта през улиците“, зарече се той.

МВР: Трима задържани след протестите

Трима души са задържани след протестите пред НС за хулигански действия, а петима полицаи са пострадали. Това стана ясно от думите на шефа на СДВР Любомир Николов. Той обясни, че един от арестуваните е италиански гражданин. Те опитали да увредят автомобил на НСО и да се саморазправят с лице с имунитет. При протестите бе нападната кола на депутат, към която полетяха камъни, бутилки и контейнери за боклук. В резултат предното й стъкло бе счупено, а животът на народния представител е бил застрашен. Именно това е наложило полицаите да използват лютив спрей. Николов разясни, че вътре е бил депутат от „Възраждане“. Има образувани досъдебни производства и се очаква повдигане на обвинения срещу задържаните. Петимата полицаи са пострадали от твърди предмети, хвърлени срещу тях от протестиращите. Пострадалите протестиращи са трима, но няма данни травмите им да са от полицаите. От СДВР увериха, че на протестите е нямало футболни фенове. Нямат данни и за нападнати служителки на здравното министерство, както писа във Фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов.