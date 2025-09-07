24 години по-късно "Сънди таймс“ разкрива в ексклузивен материал как Обединеното кралство е било принудено да освободи "заговорник“ от атентатите на 11 септември в Съединените щати. Омар ал-Баюми е бил арестуван в Бирмингам дни след терористичния акт, но от ФБР така и не са предостави на полицията важни доказателства.

"Скотланд Ярд" е бил принуден да освободи предполагаем служител на саудитското разузнаване, който е осигурил финансова подкрепа на похитителите от 11 септември, след като от ФБР не са успели да споделят важни доказателства.

Днес "Сънди Таймс“ разкрива, че служители от отдела за борбата с тероризма, които са интервюирали Омар ал-Баюми, след като е бил арестуван в Бирмингам - десет дни след като два самолета се разбиха в кулите близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк - никога не са получили потенциално изобличаващ документ и видео, свързващи го с атаките.

По време на претърсване на дома на Ал-Баюми в гараж в задната част на имота са открити документи и тетрадки, включително груба ръчно нарисувана скица на самолет, заедно с изчисления, които биха могли да бъдат използвани за приземяването му, заедно с 80 видеоклипа, които показват как той се среща с двама от похитителите. Друг от видеоклиповете, конфискувани от полицията, действаща по заповед на ФБР, показва Ал-Баюми да заснема Капитолийския хълм във Вашингтон - една от основните цели на терористите - по време на пътуване, което е направил с двама саудитски дипломати, за които ФБР твърди, че са имали "връзка“ с "Ал Кайда".

Но нито тетрадката, нито видеото от Капитолийския хълм са били предоставени на британската полиция от ФБР. Те също така не са били информирани, че Ал-Баюми вече е бил разследван от ФБР през 90-те години на миналия век. Говорейки за първи път, един от детективите, разпитвали Ал-Баюми, заявява, че е направил "всичко, което е могъл“, за да бъде екстрадиран саудитецът в Америка, но е последвал отказ от американските власти.

"Все още мисля за това и съм шокиран до ден днешен“, казва детективът.

В продължение на близо четвърт век предполагаемото участие на Ал-Баюми в атентатите на 11 септември и това на саудитската държава остава скрито зад официални отричания, класифицирани документи и дипломатически чувствителни въпроси, коментира "Сънди таймс“.

Но сега той е в центъра на дело за трилион долара, с което се търси обезщетение за семействата на жертвите на 11 септември, в което се твърди, че служители на саудитското правителство са подкрепяли похитителите.

Адвокатите на семействата твърдят, че Ал-Баюми и саудитското правителство носят отговорност за осигуряването на мрежа за подкрепа на похитителите. Те търсят обезщетение за повече от 10 000 жертви. Ако делото им бъде успешно, това ще бъде първият път, в който саудитската държава е подведена под отговорност за 11 септември 2001 г.

*Източник: БНР