Г еомагнитната активност ще остане на сегашното си, нарушено ниво поне през следващите два дни, според Лабораторията по слънчева астрономия в Института за космически изследвания на Руската академия на науките.

„Тъй като няма признаци за намаляване на скоростта на вятъра, геомагнитната активност ще продължи поне на сегашното (нарушено) ниво още 1-2 дни, евентуално и по-дълго“, се казва в доклада.

Лабораторията отбеляза, че Земята продължава да бъде повлияна от голяма коронална дупка, ясно видима на слънчевия диск. През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър се е увеличила още по-значително, приближавайки се до 750 км/сек. Геомагнитните смущения остават умерени.