„Президентът на републиката е номинирал Себастиан Лекорню за премиер и му е възложил задачата да формира правителство“, пише в съобщение на Елисейския дворец.
По-рано в петък Макрон събра в 14:30 ч. в Елисейския дворец лидерите на политическите сили във Франция, но на срещата не бяха поканени лидерите на радикалната левица и на крайната десница.
Срещата беше организира в момент, в който Макрон трябваше да намери подходяща политическа фигура за ролята на премиер. Това щеше да бъде шестият премиер на Франция за втория президентски мандат на Макрон, пише NOVA.
Само месец след назначението си, Льокорню неочаквано подаде оставка, а причината бяха спорове за финансовата рамка на Франция. Но след консултациите с партиите премиерът каза, че те са показали всеобщо желание до края на годината да бъде одобрен бюджет.
От преизбирането на Макрон през 2022 г. Франция е свидетел на безпрецедентна смяна на министър-председатели, което задълбочава политическата нестабилност.
