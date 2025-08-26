Я понската компания "Нисан Мотор" (Nissan Motor) съобщи, че е прекратила производството на емблематичния си спортен модел ДжиТи-Ар (GT-R) заради затруднения при спазването на изискванията за безопасност и опазване на околната среда. Така спира работата на поточните линии, на които се сглобяваше последното поколение на ДжиТи-Ар – "Ар35" (R35), чието производство започна преди повече от 18 години, предаде Киодо.

Това не е сбогуване с ДжиТи-Ар, нашата цел е марката да се завърне един ден, каза изпълнителният директор на "Нисан Мотор" Иван Еспиноса.

Последната бройка на ДжиТи-Ар - "Ар35" бе произведена днес в завода на "Нисан Мотор" в префектура Точиги.

От 2007 г. досега са произведени и продадени около 48 000 бройки от този модел, уточнява компанията.

Първото поколение на ДжиТи-Ар дебютира през 1969 г. като състезателна версия на седана "Скайлайн" (Skyline). Известен с мощния си двигател, "Ар35" е модел от шесто поколение и дебютира след два периода, през които производството беше преустановено.

Колата първоначално носеше името "Скайлайн ДжиТи-Ар " (Skyline GT-R) и беше предназначена за японския пазар, но впоследствие "Скайлайн" беше премахнато от наименованието, когато моделът започна да се продава в чужбина.

Мощните двигатели на "Ар35" винаги са били сглобявани на ръка от основен екип от едва девет инженери, чиито имена са увековечени на табелка, прикрепена към всеки двигател.

С прекратяването на производството на ДжиТи-Ар, производството в завода в Точиги ще се ограничи до електромобила "Ария" (Ariya), спортния автомобил "Феърлейди Зи" (Fairlady Z), седана "Скайлайн" и нов модел "Лийф И Ви" (Leaf EV), който ще бъде пуснат на пазара в Япония по-късно тази година.

"Нисан Мотор", който отчете нетна загуба от 670,90 милиарда йени (4,5 милиарда долара) за финансовата 2024 година поради слаби продажби в САЩ и Китай, преминава през преструктуриране и преразглежда производството си в световен мащаб.

Компанията планира да консолидира седем производствени обекта в Япония и извън страната до 2027 г., така че да останат 10 от сегашните 17 завода.