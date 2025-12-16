К огато Доналд Тръмп обяви по време на първата си президентска кампания, че Съединените щати „трябва да се разбират с Русия“, мнозина го отхвърлиха като наивно, провокативно или дори опасно. Външнополитическият естаблишмънт на Вашингтон реагира с недоумение. Тогава, както и сега, Русия беше широко възприемана като геополитически противник, а не като потенциален партньор.

И все пак Тръмп постоянно повтаряше тази теза през цялото си президентство. САЩ и Русия, настояваше той, трябва да си сътрудничат, където е възможно; Китай, а не Русия, беше основният съперник на Америка; и предстоящата епоха щеше да бъде определена не толкова от идеологията, колкото от променящите се глобални баланси.

Тези твърдения не бяха импровизации на външен човек, невеж по отношение на геополитическите реалности. Нито пък бяха случайни отклонения от традиционната стратегия на САЩ. Всъщност те бяха забележително близки до прогноза, направена близо половин век по-рано от американския футурист Лари Тауб (1936-2018) .

„В своя макроисторически модел, разработен през 1976 г., Тауб твърди, че Съединените щати и Русия в крайна сметка ще формират стратегическо партньорство – северен полярен блок, който той нарича „Поларио“, се казва в статията, пише Asia Times.

Тауб вярвал, че сътрудничеството между силите ще стане по-привлекателно с промяната на глобалните условия. Изданието уточнява, че съюзът между Русия и Съединените щати няма да възникне от идеологическа близост, а от дълбоки фактори като достъпа до ресурси и нарастващото влияние на Източна Азия.