И талиански шедьовър, откраднат от нацистите от еврейски арт дилър в Амстердам, е открит на сайта на агенция за недвижими имоти в Аржентина – повече от 80 години след като е изчезнал.

Снимка показва „Портрет на дама“ от Джузепе Гисланди, окачен над диван в имот близо до Буенос Айрес, който някога е принадлежал на високопоставен нацист, избягал в Южна Америка след Втората световна война.

Картината, включена в база данни за изгубени произведения от войната, била проследена, когато дъщерята на бившия нацист е пуснала къщата за продажба, съобщава холандският вестник AD.

Творбата е сред стотици, заграбени от колекцията на арт дилъра Жак Гудстикер, който помагал на други евреи да избягат по време на войната. Гудстикер загива в морето при бягството си от Нидерландия, а гробът му е в Англия.

След смъртта му над 1100 произведения са продадени насилствено на високопоставени нацисти, включително райхсмarschall Херман Гьоринг. След войната част от тях са открити и изложени в Рейксмузеум в Амстердам. През 2006 г. единственият наследник – снаха му Марей фон Сахер – си връща 202 творби, но портретът на графиня Колеони от бароковия портретист Джузепе Гисланди остава изчезнал – досега.

Разследване на AD открива документи, според които творбата е била притежание на Фридрих Кадгиен – СС офицер и финансов съветник на Гьоринг, избягал през 1945 г. първо в Швейцария, после в Бразилия, а накрая в Аржентина, където става успешен бизнесмен.

Кадгиен, описан от американски разследващи като „змия от най-ниска проба“, умира през 1979 г. В американско досие се споменава: „Изглежда разполага със значителни активи, може да е полезен за нас“.

Вестникът не успява да се свърже с дъщерите му в Буенос Айрес, но получава пробив, когато едната пуска къщата на баща си за продажба чрез агенция за луксозни имоти. Именно на снимките от обявата експерти от Холандската агенция за културно наследство разпознават творбата на Гисланди.

AD съобщава, че друга открадната картина – натюрморт с цветя от холандския художник Абрахам Миньон – също е видяна в профил в социални мрежи на едната сестра.

Опитите за разговор с тях остават безуспешни. Едната отговаря на AD: „Не знам каква информация искате и не знам за каква картина говорите“.

Адвокатите на наследниците на Гудстикер заявиха, че ще направят всичко възможно да върнат картината. „Моето семейство иска да си върне всяка една творба, открадната от колекцията на Жак, и да възстанови неговото наследство“, казва Марей фон Сахер.