Т атяна Шлосберг, внучка на президента Джон Ф. Кенеди, има по-малко от година живот, след като е диагностицирана с рак.

35-годишната майка на две деца разкри трагичната новина в лично есе, публикувано в New Yorker в събота, споделяйки, че има остра миелоидна левкемия с рядка мутация. „Може би мозъкът ми превърта като на лента живота ми сега, защото имам терминална диагноза и всички тези спомени ще бъдат загубени“, написа сърцераздирателно дъщерята на 67-годишната Каролайн Кенеди и 80-годишния Едуин Шлосберг.

Шлосберг описа как лекарите са открили рака само часове след като е родила второто си дете през май 2024 г. Тя е прекарала последните 18 месеца в лечение, като е получила трансплантация на костен мозък, химиотерапия и кръвопреливания. Рядката мутация, с която е засегната обикновено се наблюдава при по-възрастни пациенти.

През януари Шлосберг се присъедини към клинично изпитване на CAR-T-клетъчна терапия, вид имунотерапия срещу някои видове рак на кръвта. Лекарите обаче ѝ казаха, че ѝ остават по-малко от 12 месеца живот.

Шлосберг, която е завършила Йейл и има магистърска степен от Оксфорд, е работила преди това като журналист в New York Times и е публикувала първата си книга през 2019 г.