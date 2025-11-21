Х ърватски разследващ журналист е подал жалба до прокуратурата в Милано срещу сръбския президент Александър Вучич за предполагаемото му участие в аферата „сараевско сафари“, в която снайперисти от Италия и други страни са пътували до босненската столица, за да убиват цивилни по време на Югославската война.

Александър Вучич изрично отрече някога да е стрелял по Сараево.

Миналата седмица прокуратурата в Милано започна разследване, насочено към идентифициране на италианците, за които се твърди, че са замесени в гнусните убийства. Според разследващите, групи от „снайперисти-туристи“ се предполага, че са участвали в масовите убийства, след като са платили големи суми пари на войници от армията на Радован Караджич - бившият лидер на босненските сърби.

Във видео, публикувано от националиста Воислав Шешел от онези години се вижда младият тогава Вучич, който посреща Шешел в района на Сараево.

Те са били транспортирани до хълмовете около Сараево, за да могат да стрелят по хора за удоволствие. Повече от 10 000 души са убити в Сараево от обстрел и снайперски огън между 1992 и 1996 г. в най-дългата обсада в съвременната история. Стреляно е дори по деца.

Разследването е започнало след съдебна жалба, подадена от Ецио Гавацени, писател от Милано, който е събрал доказателства по твърденията, както и доклад, изпратен до прокурорите от бившия кмет на Сараево Бенджамина Карич.

Гавацени каза, че за първи път е прочел репортажи за предполагаемите туристи снайперисти в италианската преса през 90-те години на миналия век, но едва след като гледа „Сараевско сафари“, документален филм от 2022 г. на словенския режисьор Миран Зупанич, започва да разследва.

В сряда разследващият журналист Домагой Маргетич подаде жалба срещу Вучич до прокурорите, които разследват случая. Както се съобщава в Сараево, през последните дни Маргетич публикува в социалните мрежи, че Вучич е присъствал там по това време.

Гавацени твърди, че „много, много, много италианци“ са били замесени, без да предоставя точна цифра. „Имаше германци, французи, англичани... хора от всички западни страни.“