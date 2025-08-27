П резидентът на САЩ Доналд Тръмп призова за повдигане на наказателни обвинения срещу милиардера Джордж Сорос и неговия син, тъй като според него семейството е финансирало насилствени протести в страната.

Изказването на Тръмп идва в момент, в който администрацията му води множество наказателни разследвания срещу своите предполагаеми врагове.

„Джордж Сорос и неговият прекрасен радикално ляв син трябва да бъдат обвинени по закона RICO заради подкрепата им за насилствени протести и много други неща“, написа президентът в Truth Social, позовавайки се на закон срещу участието в престъпна организация.

Дългогодишните конспиративни теории, свързани със семейство Сорос, отново се развихриха през юни, когато в Лос Анджелис избухнаха улични протести срещу засилените имиграционни рейдове.

Тръмп използва демонстрациите като оправдание за разполагането на Националната гвардия и морската пехота в управлявания от демократите град.

95-годишният Сорос, роден в Унгария, отдавна е страшилище за крайната десница в Европа и САЩ заради финансовата си подкрепа за прогресивни каузи.

Той е бил обвиняван за разпространяване на мигрантската криза в Европа и на южната граница на Съединените щати, както и за организиране на масови протести срещу полицейското насилие след убийството на Джордж Флойд през 2020 г.

Сорос обяви през 2023 г., че ще предаде контрола над своята филантропична империя на сина си Александър.

Джо Байдън награди по-възрастния Сорос с президентския Медал на свободата през януари, малко преди Тръмп да встъпи в длъжност, като посочи подкрепата на милиардера за „организации и проекти по целия свят, които укрепват демокрацията, правата на човека, образованието и социалната справедливост“, предаде БГНЕС.