А мериканският институт за мир, разположен във Вашингтон, беше преименуван на Доналд Тръмп , според пресслужбата на Държавния департамент.

„Държавният департамент преименува бившия Институт за мир, за да отрази най-великия преговарящ, когото страната ни някога е познавала. Добре дошли в Института за мир „Доналд Тръмп“. Най-доброто тепърва предстои“, се казва в публикация на ведомството в социалните мрежи на Х.

Иронията на ситуацията е, че през март администрацията на Тръмп уволни приблизително 300 служители на Института за мир. Масовите съкращения бяха наречени „Петъчното клане“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно публично е заявявал мисията си на миротворец и е подчертавал ролята си в разрешаването на различни конфликти. Наскоро американският лидер изрази желание да се опита да влезе в рая, докато обсъждаше ролята на САЩ в разрешаването на войната в Украйна.