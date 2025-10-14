А лександра Сърчаджиева, Орлин Павлов, Валентина Каролева, Стилиян Стоянов, Ая Алексиев и Алина Данчева изпълняват главните роли в „Брънч за начинаещи“. Комедията на Яна Титова тръгва по кината от 13 февруари, информират от екипа.

По думите им Стоян Дойчев и Стефан Вълдобрев ще добавят щипка пиперливост в лентата. Композитор на музиката е Владимир Ампов-Графа.

Няма по-важно хапване за деня от брънча, особено за изобретателите на здравословния смарт часовник „Жани“ – Крум (Орлин Павлов) и Жана (Валентина Каролева). Заплашени от пълен фалит, двамата организират бляскав обяд, за да убедят единствения заинтересован инвеститор да ги финансира. Но всичко е напът да се провали, когато плановете им се сблъскват с ексцентричната Росена (Александра Сърчаджиева), нейното семейство и още по-ексцентричните им вярвания.

В поредица от абсурдни ситуации и кулинарни катастрофи се редуват искрен смях и горчиви сълзи. Големият въпрос остава – струва ли си стремежът към перфектния имидж, или рецептата за истинско щастие се крие някъде другаде, разказват от екипа.

„С този филм исках да говоря за невидимия натиск да изглеждаме перфектни – и за свободата, която идва, когато си позволим да не сме“, казва режисьорката и съсценарист Яна Титова. „Брънч за начинаещи“ е комедия за съвременното ежедневие, в което балансът между амбиции, семейство и хармония често изглежда невъзможен. Филм, който преподава номер едно урок в кухнята на живота: най-ключовата съставка за щастие са хората, с които споделяш преживяването, допълват от екипа.

Лентата е създадена от No Blink с продуценти Александър Алексиев и Николай Стоичков и с копродуцент NOVA.