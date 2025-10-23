В ново амплоа на режисьор влиза актьорът Герасим Георгиев – Геро.

По-трудната задача за него обаче ще бъде, че самият той ще вземе участие в спектакъла „Оставам за малко“, но пък негов помощник в режисирането ще бъде колегата му Димитър Живков.

Среща

„Оставам за малко“ е спектакъл на „Артвент“, в който миналото и настоящето се срещат, а смехът се оказва най-честният начин да продължиш напред. Талантливите Стефания Колева, Герасим Георгиев-Геро, Катя Иванова и Александър Григоров представят история, разказана с хумор, човечност и топлина. Пиесата, чиято премиера е на 19 ноември, е по текст на Александър Чобанов и Лило Петров, режисурата е на Герасим Георгиев-Геро и Димитър Живков, автор на сценографията и костюмите е Мира Каланова, а на музиката – Павел Терзийски. А ето какво казва и синопсисът: „Какво става, когато една жена се връща след тригодишно отсъствие? Един мъж се опитва да запази спокойствието и реда, а дъщеря им избира своето „сега“. Между разминавания и смешни ситуации героите разбират, че прошката е най-смелият жест, а „за малко“ е всичко, от което имаш нужда, за да продължиш“.

Необходимост

Герасим Георгиев-Геро празнува 51-вия си рожден ден на 10 юли през лятото. В последното си интервю Геро демонстрира типичния си фин хумор, съчетан с искреност: „Добре съм. Не съм на смъртен одър. Наскоро минах преглед и всичко е наред“. Споделя, че отслабването е изцяло лична необходимост – „не опит за рязко преобръщане на публичния имидж“. Той категорично заявява: грижата за себе си не е за чуждо одобрение – а смел вътрешен акт.