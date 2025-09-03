О тлетя при звездите култов българин. Почина един от най-знаменитите наши сънародници в Ню Йорк - Тед Попов. Той е издъхнал на 91-годишна възраст. Инженер по професия, той е меценат на класическата музика по призвание.

Тед бе сред най-редовните гости на концертите за класическа музика в Генералното консулство в Ню Йорк, организирани от Българските концертни вечери в Ню Йорк, безрезервно подкрепяната от него емблематична културна инициатива на общността ни, пише bgvoice.com.

Тед Попов

През 2023 година в Генералното консулство на България в Ню Йорк се състоя среща на сънародници с Тед Попов - личност с принос за представянето на българската култура и музиканти в мегаполиса.

Любовта към класическата музика е нишката, която минава през целия живот на Тед Попов, от първите уроци по цигулка като дете в края на 30-те години на 20-ти век, през тъгата по счупената му цигулка в казармата през 50-те и приноса му като доброволец за музикален център през 90-те години в Масачузетс, припочня БНР.

В библиотеката на Генералното консулство, в непринуден разговор, воден от Stani Dimitrova, Тед разказа преди две години за живота си през изминалите девет десетилетия, спирайки се на работата си като инженер в различни части на света, емиграцията си в 70-те години на миналия век в САЩ (през Куба, Мексико и Гърция) и работата си на основите на Световния търговски център непосредствено след терористичните атаки от 11.9.2001 г.

Кой е Тед Попов

Той е роден в Стара Загора на 19 септември 1933 г. Дядо му по бащина линия е бил православен свещеник и като момче Тед учи цигулка и свири в младежкия оркестър на училището си. Въпреки че мечтата му да стане музикант е прекъсната, когато цигулката му се счупва по време на военната му служба, любовта му към класическата музика остава страст за цял живот.

След като служи като командир на танк в българската армия, Тед получава бакалавърска и магистърска степен по строително инженерство в България. През 1973 г. се присъединява към международен екип от инженери, работещи в Куба по изграждането на висящи мостове за нова магистрала. След престоя си в Куба, Тед емигрира в САЩ със семейството си през 1976 г.

На чужда земя

През 1982 г. Тед се присъединява към Mueser Rutledge Consulting Engineers (MRCE) в Ню Йорк, втората най-стара инженерно-консултантска фирма в страната. Лицензиран като професионален инженер в Ню Джърси, Тед става широко уважаван за своя опит в структурното и геотехническо инженерство. През почти тридесетте години, прекарани в MRCE, той с удоволствие наставлява млади инженери и чертожници, а след пенсионирането си остава ценен технически консултант.

Кариерата на Тед продължава над 60 години и оставя траен отпечатък както в САЩ, така и в чужбина. Неговите проекти включват метрото на Втора авеню в Ню Йорк, Sony Center в Берлин, Torre Mayor в Мексико Сити, централата на Hyundai в Сеул, пречиствателната станция за отпадъчни води Newtown Creek в Бруклин, Нюйоркския юридически факултет и пешеходния подлез на Route 9A, свързващ Световния търговски център с Brookfield Place. За работата си по стабилизирането на Ground Zero след атаките от 11 септември Тед беше награден с медал за герой и американско знаме от град Ню Йорк.

Музиката

Любовта към класическата музика бе нишката, която минава през целия живот на Тед, от първите уроци по цигулка като дете в края на 30-те години на миналия век, през тъгата по счупената му цигулка в армията през 50-те и приноса му като доброволец за музикален център през 90-те години в Масачузетс, до подкрепата за българските музиканти в Ню Йорк.

Освен инженер, Тед беше и отдаден почитател на класическата музика. Редовно посещаваше концерти в Карнеги Хол, Линкълн Сентър и Танглууд, където заедно с жена си Дороти бяха доброволци в продължение на почти три десетилетия. Беше особено ангажиран с популяризирането на млади български музиканти, като беше член на борда на Българските концертни вечери в Ню Йорк (BCENY) и често посрещаше изпълнители в дома си близо до Танглууд.

.

Тед оставя съпругата си Дороти Силвърстайн, децата си Антонела Кауфман (Джефри) и Ево Попоф (Лия) и майка им Даниел Попоф; двама внуци, Джеймс Кауфман и Ела Попоф; доведения си син Джонатан Силвърстайн (Джил); своята падчерица Тайми Стрелоу; три падчерици, Брук, Карли и Теа; и разширеното си семейство в България. Той е починал преди първата си съпруга Анна Рошковска и сина им Антъни Попов; своя пасиновник Даниел Силвърстайн; и родителите си и сестра си.