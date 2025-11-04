Б ившият съпруг на Ким Кардашиян Кание Уест ще разкрие семейни тайни, за да я унижи, след като се готви да пусне документален филм за живота си.

Според Radar Online, риалити звездата е притеснена какво ще съдържа лентата. Според медията, скандалният рапър ще разкрие лудата драма зад кулисите, докато бракът на Кардашиян и Уест се разпадаше.

Филмът е заснет от Нико Балестерос, който има в ръжете си над 3000 часа материали в продължение на шест години. 48-годишният Уест е дал разрешение на Балестерост да снима, но филмът ще бъде пуснат без одобрението на Ким или семейството й.

44-годишната звезда от „ Keeping Up With the Kardashians“ се подготвя, защото знае, че най-лошото тепърва предстои, тъй като бившият й мъж най-вероятно ще я изложи жестоко, твърди източник. Вътрешният източник каза: „Ким знае, че той има хиляди часове съдържание и многократно е заплашвал да го публикува. Той възнамерява да го използва, за да си отмъсти на нея и на останалите Кардашиян“.