О бичта, надеждата, хармонията, изискват от нас да се поглезим, да покажем чувства по необичаен начин. Това подобрява околната среда, променя ДНК нагласите и ги превръща в добро енергийно поле. В това поле постепенно се поместват благородните и добронамерени честоти на други индивиди и ги влива в глобалният вселенски поток.

На повече не им хрумва, че ако имат налична кутия с бонбони вкъщи, не е необходимо да я консумират единствено за себе си. Аз, самият, понякога получавам десетки кутии бонбони, не само по празници а от доволни клиенти или приятели. И тръгвам по улицата да свърша някоя работа и черпя от сервитьорите на ресторанта под мен, та чак до милите момичета от химическото чистене. Виждам изненаданите им лица и как този жест променя настроенията.

Друг път получавам подарък, който не ми е необходим и го подарявам някому, комуто мисля, че ще подхожда повече. Така изграждам невидим мост между три характера, намествам добрите намерения и създавам полезно поле от енергия, в което се върти радостта на всички участници. Хора, правете си подаръци, това е красив енергиен обмен, който може да се извършва не само по празници а ежедневно.

Навремето Иван Славков идваше на рождените ми дни я забърсал пепелник от хотел Родина я малка вазичка от Шератон.

Августин Пейчинов пък веднъж донесе от Париж еклер, който жест и до ден днешен ми напомня за него, най-малкото поради факта, че от сладкарница Ле Карет в Париж, през летището и целият полет, той го е държал в ръка, за да ме зарадва.

Подарете паднало есенно, пожълтяло листо, подарете една вафла, като не се чувствайте прекалено благороден от това. Но този жест ще ви превърне в очите на останалите такъв. Изпращайте по една красива мисъл от време на време на някой отдавнашен приятел.

Дайте му воля за живот с мотивиращ цитат или го попитайте какво го прави щастлив. Ако помните рождените дни на дори огдавнашни приятели, на известни периоди напомняйте, че не са забравени. Приятел е заминал в странство и изглежда смята ,че е забравен от всички.

Извадете ваша обща снимка и му напомнете с обични думи, че се сещате за него. Правете комплименти на случайни хора. „Имате прекрасен шал, като Ви отеснее ми го дайте“- това е например един от моите комплименти- шеги и винаги върши работа за разведряване на атмосферата.

В България това би било считано за флирт, но истината е, че ние нито умеем да отправяме нито да приемаме комплименти. Живеем в робството на предразсъдъците, което е повече от 500-годишното. За Бога, братя, живейте този Живот.