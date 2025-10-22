12-годишната дъщеря на Ким Кардашиян и рапъра Кание Уест- Норт Уест, предизвика фурор в мрежата с нова смела визия, представена в серия видеа в TikTok, само дни след като майка ѝ публично защити правото ѝ да изразява личния си стил.

В клиповете, публикувани в общия акаунт на Ким и Норт, момичето се появява с фалшиви татуировки по лицето – звезда под дясното око и изписано името ѝ в курсив на лявата буза. Косата ѝ е боядисана в синьо и сплетена на плитки, а визията е допълнена с черен грил върху зъбите, изкуствен пиърсинг на носа и цветни контактни лещи.

Облеклото ѝ включва широка черна тениска, дълги шорти, масивни маратонки и няколко сребърни вериги — стил, който напомня уличната мода на баща ѝ Кание Уест. В описанието на един от клиповете Норт е написала: „Fake piercings and fake tatts 4 life“ („Фалшиви пиърсинги и фалшиви татуировки завинаги“).

Видеата показват Норт в компанията на приятелки — позиращи на борда на частен самолет и зад кулисите на концерт. Коментарите под публикациите са изключени, вероятно за да се избегнат негативни реакции, каквито често съпътстват изявите на дъщерята на Кардашиян.

През август 45-годишната ѝ майка Ким беше критикувана заради снимки от семейна почивка в Рим, на които Норт носеше корсет, мини пола и обувки на платформа. Множество потребители определиха визията като неподходяща за дете.

В интервю за подкаста Call Her Daddy, излъчено миналата седмица, Ким Кардашиян коментира реакциите, признавайки, че вероятно е допуснала грешка. „Трудно е, защото всички деца носят едни и същи неща. Но когато го направи дъщеря ми, реакцията е различна. Казах си: ‘Добре, няма да обличаме това отново.’ За съжаление, направихме тази грешка пред очите на целия свят,“ обясни тя.

Въпреки това Ким защити Норт, като я описа като „добро и мило дете“ и допълни: „Ако иска синя коса — добре, това е нейната изява. Това я прави щастлива и не бих ѝ отнела тази креативност.“

Ким Кардашиян, която отглежда сама четирите си деца — Норт (12), Сейнт (9), Чикаго (7) и Псалм (6), които има от бившия ѝ съпруг Кание Уест — заяви, че се старае да намери баланс между родителството и личната свобода на децата си: „Всеки, който отглежда деца, знае колко трудно е. Правя най-доброто, на което съм способна.“

