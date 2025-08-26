С кандалният попфолк изпълнител Емрах Стораро шокира феновете си, след като пусна редица снимки и видеа в социалните мрежи, от които изглежда, че се е оженил.
@emrahstoraro90 #с моята съпруга е с моя батко снахата#❤️ #fyp #emrahstoraro #fiki @FikiStoraro @TONI STORARO _OFFICIAL ♬ original sound - emrahstoraro ofiicial 🎵💶
Малкият син на Тони Стораро и избраницата му вдигнаха голям купон. От кадри в TikTok и Instagram става ясно, че на събитието са присъствали много хора. Избраницата му сменя няколко тоалета по време на купона, като се окичва и с корона.
@emrahstoraro90 #❤️ ♬ original sound - emrahstoraro ofiicial 🎵💶
Не е ясно коя е мистериозната жена на Емрах, но няколко коментара под публикациите му посочват, че името й е Айлан. От кадите не става и напълно ясно дали певецът се е оженил или сгодил, но към едно от видеата си в TikTok, Стораро е написал: „С моята съпруга, с моя батко и снахата“, визирайки брат си Тони Стораро и съпругата му Гюлджан.
@emrahstoraro90 #fyp #Обичам те #❤️ ♬ original sound - 𝐴𝑡𝑒𝑠̧𝑙𝑖 𝐴𝑠̧𝑘❤️🔥