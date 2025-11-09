И нцидент почти доведе до отменянето на големия концерт на Галена в столичната зала „Арена 8888“.

Малкият й син Александър паднал от сцената и си счупил предните зъби.

Гласовитата му майка разказа пред публиката, че е изпаднала в шок и е била готова да отмени събитието, но въпреки това е събрала сили да застане под светлината на прожекторите.

Момченцето също се завърна на сцената за да се разпише с дует с Галена. Той се включи към нея за парчето „Хавана Тропикана“.

Гърба й на сцената пазиха още куп звезди, сред които Азис, Преслава, Малина и Цветелина Янева, пише ХотНюз.

Концертът продължи близо три часа.