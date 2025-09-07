Б ившата двойка Бен Афлек и Дженифър Гарнър бе забелязана с двамата си по-малки деца в Лос Анджелис, съобщи Page Six. На снимки се виждат актьорите, които се разхождат с 16-годишната Серафина и 13-годишния Самюъл. Дженифър, 53, заложи на непретенциозен стил с пуловер с копчета и дънки, без грим, докато Афлек, също на 53, носеше тъмносин суитшърт, бежови панталони и бяла тениска.
Ben Affleck and Jennifer Garner are all smiles on rare family outing with their younger kids https://t.co/jWev5Uzn8n pic.twitter.com/SobfVnhYTZ— Page Six (@PageSix) September 6, 2025
Серафина бе с тъмносини спортни панталони, яке и маратонки, а Самюъл — с къса риза с яка и черни панталони. Семейството разговаряше весело, докато се насочваше към входа на сградата, където майката на Афлек, Крис Болт, ги очакваше. На няколко кадъра Гарнър се усмихваше широко, поглеждайки към фотографите.
От разходката отсъстваше дъщерята им Виолет, 19, която през август замина за Йейл — малко преди бившата съпруга на Афлек, Дженифър Лопес, да подаде документи за развод. Последно Афлек и Гарнър бяха забелязани с децата си през юли на бейзболен мач на Ред Сокс.
In a heartwarming display of co-parenting, Ben Affleck and Jennifer Garner were all smiles as they enjoyed a family outing with their children and his mom at the Moving Arts Theatre in Los Angeles, proving that love endures even in separation. pic.twitter.com/8JIBoCfW8F— Nyra Kraal (@NyraKraal) September 6, 2025
Двамата се ожениха през 2005 г. и подадоха документи за развод през 2017 г., финализирайки разделянето си през 2018 г. Въпреки това Гарнър нарече Афлек „любовта на живота си“ в интервю за Vanity Fair след отделянето им, докато Афлек поднови романса си с Лопес, 56, която през 2024 г. нарече Афлек „любовта на живота си“ в документален филм.
Междувременно Афлек и Гарнър продължават да се грижат за децата си съвместно и миролюбиво, въпреки сериозната връзка на Гарнър с Джон Милър, 47, когото бе забелязана да целува страстно през юли. Според източник пред Page Six, Милър е дал ултиматум на Гарнър за публичните прояви на привързаност между нея и Афлек, заявявайки, че „не иска това да се повтаря или ще трябва да се оттегли“.