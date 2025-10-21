„Как изобщо яде с тези устни“, потресоха се съседите отвъд Калотина и добавят: Андреа предизвика буря в социалните мрежи.

Ето какво написа Kurir:

Българската инфлуенсърка Андреа Иванова (28), известна по целия свят с гигантските си устни, отново предизвика буря от реакции в социалните мрежи, след като публикува снимки от вечерята си.

На снимките се вижда как Андреа се наслаждава на пица, спагети със сирене и салата, а последователите веднага започнаха да се чудят как се храни с такива устни?

Коментарите заваляха: някои шеговито предположиха, че може би се храни със сламка, докато други изразиха загриженост, че това е алергична реакция и я посъветваха да приема антихистамини.

Мнозина отбелязаха, че устните ѝ са „прекомерно уголемени“ и твърдяха, че те сигурно ѝ затрудняват нормалното хранене, а някои дори ѝ препоръчаха да разтвори филърите и да възстанови по-естествения си вид.

Подкрепа и критика: споделени коментари

Въпреки това, не всичко беше негативно. Някои последователи защитиха Андреа, наричайки я „най-красивата жена на света“ и хвалейки нейната смелост и уникален външен вид.

Андреа разкри, че приятелите ѝ изобщо нямат проблем с екстремния ѝ външен вид и я приемат такава, каквато е.

Семейството е в шок, но тя не се предава

За разлика от приятелите си, родителите и бабите и дядовците ѝ често коментират, че устните ѝ са „твърде големи и малко плашещи“.

Андреа обаче казва, че не обръща внимание на критиките и гордо посочва, че само тя решава за тялото и външния си вид.

„Тялото ми е моя работа. Обичам външния си вид и не искам да се променям заради коментарите на другите хора“, каза Андреа.