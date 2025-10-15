Г олемият композитор Стефан Димитров събира легенди и приятели в концерт.

Той носи името „Такъв е животът“ и ще се състои на 19 ноември в Joy Station, информират от екипа на Димитров.

Под светлината на прожекторите ще застанат Богдана Карадочева, Михаил Белчев, Братя Аргирови, Мими Николова, Филип Донков и Беа, Димитър и Христо с „Анима“, Тони Димитрова, Дони и специалното участие на Христо Стоичков.

„Всеки от тях ще върне публиката към вечни хитове, но и ще я отведе и напред – към бъдещето, в което тези песни продължават да звучат живо и истински. Ще изживеем мигове, в които се чувстваш част от нещо по-голямо – една обща песен, която събира поколения и пренася вярата, че музиката никога не остарява“, казва Стефан Димитров.

На сцената ще бъдат представени две нови песни: „Приятелю“ – дуетът на Стефан Димитров и Стефан Диомов, и „Българи сме още“, която ще събере всички изпълнители на сцената в общо изпълнение, към което ще се присъедини Стоичков.

Източник: БТА