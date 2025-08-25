А мериканският режисьор Уди Алън ще бъде водещото име на кинофестивала на Московската градска управа, съобщиха организаторите. Четирикратният носител на „Оскар“, на 89 години, е обявен за главен почетен гост на Московската международна филмова седмица, която ще се проведе от 23 до 27 август. Руски медии съобщават, че Алън ще се включи онлайн, а не на живо.

Фестивалът, стартирал през 2024 г., включва прожекции, лекции и бизнес форуми с цел да утвърди Москва като международен център за кинотворци и почитатели на киното. Алън е предвиден да оглави програмата „Легенди на световното кино“ в студиото на „Москино“, потвърди Департаментът по култура на столицата. Разговорът ще бъде модериран от руския режисьор Фьодор Бондарчук.

Церемония по награждаване и прожекция на „Дворецът“ на Роман Полански

„Уди Алън, чиито творби са се превърнали в културни ориентири и знаци на авторското кино, за първи път ще се обърне към руската публика в този формат“, се казва на сайта на фестивала. Срещата е представена като „лекция-диалог“, в която ще бъдат засегнати теми за киното и живота, за изборите, вдъхновението и честността в професията, предаде БГНЕС.

Сред останалите акценти са американският актьор и майстор по бойни изкуства Марк Дакаскос и сръбският режисьор Емир Кустурица, близък до Кремъл, уточняват организаторите. Агентът на Алън не е дал незабавен коментар.

На 22 август пресслужбата на фестивала съобщи, че американският режисьор, посочен като главен гост, ще се включи в Московската международна филмова седмица, която ще се проведе на 24–25 август във филмовата фабрика на „Москино“. „Тази година фестивалът ще събере повече от 80 международни участници от над 20 държави, включително Китай, Индия, Турция, ОАЕ, Саудитска Арабия, Египет, Бразилия, Мексико, САЩ, Южна Корея, Иран и други. Сред специалните гости е Уди Алън – носител на четири награди на Американската филмова академия и автор на повече от 50 филма, сред които Полунощ в Париж, Ани Хол и Манхатън“, се посочва в изявлението.

„Той ще участва чрез видеовръзка“, допълни представител на фестивала. Изявата на Алън е насрочена за 24 август и ще бъде модерирана от Фьодор Бондарчук. „В тази лекция-среща ще има разговор за кино и живот, за избори, вдъхновение и честност в професията. Атмосферата на доверителен диалог ще позволи на публиката да се докосне до вътрешния свят на режисьора, да разбере как се раждат истории, които остават в културата десетилетия наред, и да чуе мисли, които рядко изрича публично“, се казва на сайта на фестивала.

Сръбският режисьор Емир Кустурица и американският актьор Марк Дакаскос също са сред специалните гости. Дакаскос е световен шампион по бойни изкуства и актьор, известен с ролята си в Джон Уик 3: Парабелум и като водещ на Железният готвач. Кустурица е сръбско-френски режисьор, актьор, продуцент и музикант, известен със своите сюрреалистични, натуралистични филми за маргинализирани общности. Той е носител на две „Златни палми“ от Кан за Когато бащата беше в командировка и Ъндърграунд.

Кустурица има дългогодишни връзки с Русия и с въоръжените ѝ сили. През 2016 г. получава руския „Орден на дружбата“ от Владимир Путин и често присъства на официални държавни прояви, включително Парада на победата на Червения площад. През 2022 г. бившият министър на отбраната Сергей Шойгу лично го кани да оглави Театъра на Руската армия, като подчертава „дългогодишното приятелство“ между двамата и ролята му „в съхраняването и развитието на най-добрите традиции на руската култура“.

Фестивалът ще постави акцент и върху международното сътрудничество и копродукции чрез панелни дискусии, презентации на проекти и кръгли маси.

Междувременно беше съобщено, че над 50 украински писатели и артисти, група британски депутати от различни партии и бивш премиер на Нова Зеландия са призовали Кралската опера и балет в Лондон да отстранят руската оперна певица Анна Нетребко от предстоящия сезон.