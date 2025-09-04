В ече е ясно кой ще изиграе бойната археоложка Лара Крофт в предстоящия сериал Tomb Raider на Prime Video.

Това е Софи Търнър, добила световна популярност в роклята на Санса Старк в култовата сага „Игра на тронове“.

Актрисата сподели, че е „изключително развълнувана“ от възможността да изиграе ролята, поверена по-рано на Анджелина Джоли и Алисия Викандер.

„Тя е толкова емблематичен персонаж, който означава толкова много за мнозина – и аз давам всичко от себе си. Това са огромни обувки за запълване – да вървиш по стъпките на Анджелина и Алисия с техните силни изпълнения. Но с Фийби начело, всички ние сме в сигурни ръце. Нямам търпение всички да видите това, върху което работим“, коментира звездата.

Зад новия сериал стои британката Фийби Уолър-Бридж – авторка и звезда на Fleabag. Това е първият голям проект по договора ѝ с Amazon, подписан още през 2019 г.

Източник: БГНЕС