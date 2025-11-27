Д аниел Върбанов, познат с ролята на Баян от сериала „Войната на буквите“, става Виктор Крум в новата версия на „Хари Потър“.

Засега той дава само гласа си на любимия на феновете герой в новата поредица аудиокниги, които излизат на английски. Става реч за мащабно представяне на всичките книги от поредицата за Хари Потър, което включва и впечатляващи звукови ефекти.

Звезди

Сред звездите, които сега си дават гласовете на героите от поредицата, са световни знаменитости като Хю Лори, Кийра Найтли, Матю Макфейдън, Джеймс Макавой, Бил Най и др. Върбанов е направил своята част от записите още през февруари. Той сподели с „Телеграф“, че дори и не си е мечтал да бъде в тази роля. „От петгодишен съм фен. Имам снимка със Станислав Яневски (б.а., който играе ролята в оригиналните филми) и тя стоеше в стаята ми. И да имаш някаква мечта, то трябва да вярваш, че е възможно, пък аз дори не предполагах, че това може да се случи. Учех в Англия магистратурата и получих имейл. Пратиха мейла на самото училище, „Маунтвю“. През тях се свързаха с мен. И ме извикаха на кастинг. И в следващия момент ме избраха. Преди да видя имената на актьорите, които участваха, не си давах сметка колко е мащабно – това е абсолютно звезден състав. Чак сега си давам сметка колко е голямо“. И допълни: „Надявам се, ако съм се справил добре, след няколко години да имам и опция да участвам в сериала, който вече снимат за Хари Потър“.

Библия

Преди Великден в Щатите излиза „Вярващите“ - кратък сериал на библейска тематика с участието на Даниел Върбанов, научи „Телеграф“. Историята е за книгата „Битие“ - древното предание за възникването на света, човешкия род и Божия народ.

А на въпроса дали смята да направи сватба догодина с приятелката си Александра Лашкова, Даниел отговори: „Планираме ги нещата, но не знам дали ще успеем за догодина“.

Георги П. Димитров