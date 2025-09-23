П адналите валежи през второто десетдневие на септември са локални и под нормите за периода, с изключение на отделни места в Североизточна България, където се очаква и подобряване на условията за почвообработки, свързани със сеитбата на есенните култури. Отчетените средноденонощни температури бяха над нормите и създадоха условия за достигане на технологична зрелост при винените сортове грозде, а ранните есенни сортове овошки преминаха във фаза беритбена зрелост.

Царевица

Късните хибриди царевица приключиха развитието си. През повечето дни от следващия седемдневен период до 25 септември агрометеорологичните условия ще се определят от наднормени средноденонощни температури, което ще доведе до ускорено развитие при късните зеленчуци и при къснозреещите овощни видове според Любомир Маринов от секция „Агрометеорология“ при НИМХ. Очакваните през прогнозния период валежи ще са локални и няма да повишат нивата на почвените влагозапаси.

Плодове

В голяма част от полските райони на страната не се очаква промяна в условията за качествено провеждане на агротехнически дейности, което ще забави сеитбата на есенниците.

През периода условията ще бъдат подходящи за освобождаване на площите от късните окопни култури, както и за прибирането на плодовата и гроздовата реколта.