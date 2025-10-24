М иналата събота къщата на „Биг брадър“ напусна Цвети. Тя е категорична, че е имала усещане, че именно тя ще бъде отстранена по зрителско желание от играта и интуицията й не я лъже.

„Имах предчувствие, че ще изляза от предаването, но не бях напълно сигурна. Знаех, че е въпрос на време“, разказва Цвети и споделя, че не се е виждала на финалната права във формата, защото според нея младите заслужават повече да спечелят.

Финал

Въпреки неувереността си да стигне до финала блондинката е категорична, че е дала всичко от себе си в играта. „Аз вложих цялото си сърце и душа в това, което правя в Къщата. Може би бях по-пасивна в опитите си да опозная хората. Вземах участие във всички разговори. Присъствах и не се изолирах от никого. Отделих необходимото време и внимание на всеки един съквартирант с цел да го опозная и разбера. В този социален експеримент бяхме много различни хора. Смятам, че Въшката и Стоянов играят със стратегия. Мина също. Тези са най-изявените стратези, заедно с Елена“, споделя Цвети и допълва, че е усетила Елена като най-фалшив човек сред съквартирантите. „Бях в мисията „Социален патронаж“ и първите три дни нямах възможността да общувам със съквартирантите. Но усетих едно отношение от нея, без дори да ме познава. Тя имаше мнение за мен, без дори да ме е опознала. Без да си е говорила с мен. Котов, който влезе на по-късен етап от играта, имаше предварителна информация за нас, но това не му помогна, а му изигра лоша шега. Това му попречи, той не се постара да влезе в контакт с нас. Това, което беше видял, бе приел за достатъчно. Той не се опита да ни опознае като хора. Няколко часа преди финалните резултати от гласуването исках да си изясня отношенията с него.

Исках да се извиня, защото смятам, че така е правилно. Независимо дали има камери или не, когато осъзнаем или преценим, че е сме засегнали чувствата на даден човек, трябва да се извиним. Затова го намерих за уместно“, заявява открито Цвети и допълва: „На финала стискам палци Давид да спечели Big Brother. Много е готин, позитивен и е много добър пример за това как трябва да се държи един млад човек!“.

Живот

След излизането си от Къщата на „Биг брадър“ Цвети се среща с Мути, Михаела и участници от предишния сезон на формата, като победителя Марио и Атижа. „Беше много емоционално и зареждащо. Помогнаха ми да се адаптирам и бързо да вляза в нормалния ритъм на живот. Казахме си хубави неща. Михаела ме прегърна и ми се извини за неща, за които не е успяла да го направи вътре в Къщата“, разказва още вече бившата съквартирантка. След напускането на формата Цвети е щастлива най-вече от факта, че собственият й син е одобрил представянето й. Тя разказва, че синът й я е поздравил.

Именно синът й е единственият мъж, който никога не я разочарова. Говорейки за него, Цвети се връща в трудните си млади години, когато е била жертва на домашен тормоз от бащата на детето, дори по време на самата бременност. Именно поради тези изживявания тя не е понесла и проявите на агресия от страна на Иван в Къщата. „В Къщата имахме ситуации, в които ме беше страх. Имаше един лайв, по време на който Иван удряше по плота на масата и крещеше. Тогава се страхувах не само за себе си. Стефани стоеше наблизо и всички вече бяхме запознати с това, че е бременна. Дръпнах я настрани, за да не й се случи нещо. Сигурна съм, че ако не бяхме във формата и не ни снимаха камери, това напрежение щеше да ескалира. Лично аз не толерирам агресията под никаква форма. Простила съм и съм надживяла това, което се случи с мен преди години. Но не бих допуснала отново подобно отношение. Апелирам към всички жени, които са усетили вербална или невербална агресия, да напуснат по най-бързия начин тези отношения. Не е лошо и да си сам!“, категорична е Цвети.

Блондинката не се притеснява да внесе яснота и по въпроса с двамата си мъже в живота, като е категорична, че съквартирантите са разбрали за тях от Котов, който единствен е имал възможността да види визитката й предварително. Мина й разказва за слуховете, които са витаели из Къщата за нея. „Това беше ситуация, която ми се случи в рамките на последната година. С човека, с когото имах по-дълги отношения, имахме кратка раздяла. В този период срещнах друг мъж. След като излязох от Къщата, не съм контактувала с нито един от двамата и не смятам да поддържам връзка с никого от тях. Единият вече живее с друга жена и му желая цялото щастие на света. С другия имахме токсични отношения, от които бих искала да изляза. Това е моят избор. Вярвам, че всеки човек заслужава да бъде обичан и да обича. Чувството трябва да бъде взаимно и всеки да намери половинката, с която да остарее“, решава да даде информация на нея – защо и как се е озовала в ситуация да поддържа връзка с двама души. Днес тя е категорична, че не иска да продължи напред с нито един от тях, а да срещне човека, с когото ще бъде до сетния си дъх.