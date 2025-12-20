А ромат на домашни гозби, канела и цитрус, звук от пукащи дърва и оживени разговори – Коледа е магия, която хората и звездите от българския шоубизнес посрещат с един и същ трепет, вълнение и надежда. Пред “Телеграф” част от обичаните артисти, познати от музикалната и театралната сцена, подиума и екрана, разкриха как и с кого ще посрещат най-специалните дни в календара.

Слънце

Декември е уют и любов. Точно така певицата Симона Петрова–Мона описва дните, които прекарва с най-близките до сърцето си хора. “Най-любимата ми дата от цялата година е 24 декември. Именно Бъдни вечер. Цялото ни семейство се събира в къщата на баба и дядо. Традицията, която спазвам в последните четири години, е аз и баба да замесим тестото за баниците и да направим питка, която се нарича бъдник. А на самия бъдник, чрез тесто, изобразяваме всичко, което искаме да ни се случи през следващата година. Всяка година изобразяваме със сигурност слънце, което да огрява нашите дни, и къща, пълна със здраве и любов. Покрай Коледа създаваме безброй мили спомени с моето семейство и вече нямам никакво търпение да дойде това време от годината”, коментира изпълнителката на “Сила” и “Жива”. Мона изпраща силна и успешна година. Припомняме, че след поредицата от успешни музикални проекти именно тя е сочена като основен фаворит и представител на България в предстоящия песенен конкурс “Евровизия”.

У дома и с онези, които носят усещане за обич и спокойствие, празниците ще прекара и обичаният артист Кирил Хаджиев–Тино. В семейството имат двоен празник. “Ще празнувам Бъдни вечер вкъщи във Варна, защото майка ми има рожден ден на 24.12, а Нова година обичам да посрещам на сцена и с хората, с които сме извървели изминалата година и гледаме с планове в предстоящата”, казва пред изданието. С нетърпение в обратното броене до Рождество се включва и младият изпълнител Боян Тодоров. “Коледа е най-хубавото време от годината за мен. Винаги съм обичал цялата еуфория покрай подготовката и приготовленията за самия ден. Най-важното за мен е да съм със семейството си, дори когато се караме за храната - колко и каква да бъде. Традиция ни е да си правим шантава семейна снимка с коледни аксесоари, докато чакаме Дядо Коледа да пристигне. Винаги е оживено на вечеря, припомняме си семейни преживявания през годините и се смеем”, разкрива Боян пред “Телеграф”.

Магия

Певицата Цвети Радойчева споделя част от традициите. Една от тях е паричката на Бъдни вечер да бъде в ръцете на звездната й наследница. “За мен най-магичното време от годината е именно Коледа! Въпреки че декември е изпълнен с много участия и срещи с публика, винаги на Бъдни вечер и Коледа обичам да бъда в уютна домашна обстановка с най-любимите ми хора. Няма по-ценен подарък от споделеното време. Богата съм, защото мога да бъда с живи и здрави родители и моята вече пораснала 9-годишна дъщеря Ванеса. На Бъдни вечер традиционно приготвяме постни ястия, у дома ухае на вкусната питка на мама, а паричката от нея, независимо на кого се пада, я подаряваме на Ванеса, откакто се е родила. На Коледа заедно с нея правим баница с късмети, които тя пише саморъчно. Обичаме да се смеем, да си разказваме истории и да пеем заедно. Споделената любов и топлина са безценните подаръци, които уча дъщеря ми да подарява и да получава с благодарност и смирение”, казва тя.

Подиум

И докато изпълнителката залага на тесен кръг от семейството си, то носителката на престижния приз „Мис България“ Сара Младенова издава, че Коледа е шумен и весел празник, споделен с всичките й близки. “Всяка година, откакто се помня, на Бъдни вечер и Коледа се събираме цялото семейство. Когато казвам цялото, имам предвид наистина голямо семейство. Най-често се събираме във вилата ни в планината и там винаги става много шумно, весело и пълно с емоции, защото обикновено сме около 30 души. Навсякъде има смях, разговори и добро настроение, а празниците минават неусетно. За нас традицията е на тези дни винаги да сме заедно. Играем игри, смеем се до сълзи и си говорим за всичко. Семейството ми е малко лудо, но в най-добрия смисъл на думата. Всеки е открит, споделяме си много и никой не се притеснява от нищо. Най-хубавото и може би най-странното за толкова голямо семейство е, че никога не е имало скандали по празниците. Обикновено всичко е истинска лудница. Децата тичат навсякъде, а ние, жените, прекарваме повечето време в кухнята. Масата почти постоянно е отрупана с храна и това е единственото нещо, което не харесвам по празниците, защото винаги се яде прекалено много и после съжалявам. Но няма как, все пак са празници и точно това ги прави толкова специални”, разказва една от най-красивите българки пред “Телеграф”. Друга носителка на наградата – Вероника Стефанова, избра да пътешества преди Рождество. Заедно с партньора си и трите им деца тя посети приказната атмосфера на Виена. Воаяжът зад граница се превърна в повод за пореден път да затвърди любовта, която изпитва към семейството си. “Мъжът, който сякаш е бил написан в живота ми много преди да се срещнем. Връзка толкова естествена, че прескачаме дребните разговори и се разбираме на ниво душа. Близост, която обгръща сърцето като нежно обещание, където смехът е безкраен, тишината е уютна, а всеки миг заедно е точно там, където трябва да бъде”, гласи послание под фотос в уебпространството, заснет в двореца Шьонбрун.

Крум: Моят подарък е дует с Ивана

Попфолк певецът Крум ще сюрпризира меломаните с нов проект, това ще бъде и подаръкът, който прави сам на себе си. “Аз очаквам Бъдни вечер и Коледа цяла година кажи-речи. За мен това е най-семейнитя и най- християнски празник - Рождество Христово. Любим ми е. На Бъдни вечер ще съм вкъщи в много тесен кръг от хора, най-близките. Вече съм украсил дома си. Няма да лъжа, че доста от постните ястия ястия за Бъдни вечер ще ги купя приготвени. Просто не ме бива в готвенето, а и баба ми е доста възрастна и тя вече не може. Иначе спазваме традицията с нечетните брой ястия на масата. Аз казвам молитва и прекадявам, благодаря за всичко хубаво, за трапезата и за това, че сме здрави и заедно. Имаме питка с паричка и всички едновременно я разчупваме и после гледаме на кого се е паднала. Чакаме до полунощ, започваме да вадим под елхата подаръците. На Коледа на обяд съм отново семейно, а вечерта с приятели се събираме в заведение или на гости у някого. Аз лично си правя подарък за Коледа - нова песен, много силна балада, заедно с Ивана, казва се “За тебе“, с изключително стойностен текст, която вярвам ще докосне много хора точно в навечерието на Бъдни вечер и Коледа”, споделя певецът.

Алена Вергова: Със “Сам вкъщи” всичко идва на мястото си

Красивата актриса Алена Вергова, дъщеря на обичания Юлиан Вергов, ще посрещне празниците у дома. “Обичам празниците именно защото това са малкото дни в годината, в които можем да се съберем всички. Всеки от нас е затрупан с работа, но когато съвместно усетим аромата на сарми, питка и стафиди, когато си пуснем Love actually или неслучайно хванем “Сам вкъщи” - всичко идва на мястото си. Нашата традиция е да бъдем заедно. Колкото и просто да звучи - това е най-хубавият подарък, който можем да получим”, споделя чаровната артистка, която се изявява и на музикалната сцена.

Стефани Тонева