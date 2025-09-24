В днешно време все повече хора търсят натурални начини за облекчаване на болките в ставите и подобряване на здравето на костната система. Една от състатвките, които все повече набират популярност, благодарение на своите потенциални ползи, е хрущялът от акула.

Акулата обитава нашата планета повече от 400 милиона години и е успяла да оцелее при всички глобални катаклизми.

Това е така, защото този морски обитател е надарен с невероятна обща устойчивост. Практически акулата е почти недосегаема за инфекции и заболявания. Научните изследвания показват, че тези впечатляващи свойства и нейният свръхумунитет се дължат на хрущяла, който я изгражда. Тази съставка е една от най-добрите за поддържане на съединителната тъкан, която изгражда сухожилията и ставите. Счита се, че хрущялът от акула има уникални свойства, затова се препоръчва на всички с костно-ставнни заболявания за повлияване на болезнените процеси в ставите

Какво представлява хрущялът от акула?

Хрущялът от акула е вещество, извличано от скелета на акули, който е изцяло изграден от хрущялна тъкан. Той е богат на протеини, колаген, глюкозамин, хондроитин сулфат, както и на различни минерали като калций и фосфор – все съставки, свързвани с поддържането на здрави стави и кости.

Ползи от приема на хрущял от акула за ставите и костите:

Повлиява ставни болки

Хрущялът от акула съдържа хондроитин сулфат, който спомага за задържане на вода в ставния хрущял и подобрява неговата еластичност. Това може да помогне за намаляване на триенето между ставите. Поддържане на костната плътност

Богатото съдържание на калций и фосфор в хрущяла от акула подпомага поддържането на здрава костна структура и може да бъде от полза при хора, застрашени от остеопороза. Подкрепа за хрущялната тъкан

Съдържащият се колаген и аминокиселини могат да подпомогнат процеса на подхранване на ставния хрущял, особено при спортисти или хора с натоварени стави.

Ето защо в новия продукт „Ставекс Шарк Ултра“ е вложен именно хрущял от акула.

Това е хранителна добавка, разработена специално за хора с проблеми в ставите и костите. Нейната високоефективна формула комбинира хрущял от акула с още няколко мощни натурални съставки със синергично действие:

Хрущял от акула – източник на колаген, калций, хондроитин и други ценни хранителни вещества, които подпомагат подвижността и костно-ставното здраве

Глюкозамин сулфат – основен градивен елемент на ставния хрущял, препоръчва се за употреба при износени стави.

Полски хвощ – растение, богато на силиций, което подпомага здравината на костите и ставните връзки.

Босвелия – натурален екстракт, който подпомага поддържането на естествената еластичност на тъканите

Витамин D3 – ключов за усвояването на калций и поддържането на нормална костна плътност.

Основни ползи от приема на Ставекс Шарк Ултра

Подсилване на костите – продуктът подпомага здравината и минерализацията на костната тъкан.

Подхранване на хрущялните клетки , благодарение на глюкозамин сулфата и хрущяла от акула

Повлиява благоприятно сковаността – съчетанието на петте натурални съставки допринася за по-добра подвижност и гъвкавост в ставите

Подкрепа при дегенеративни промени – формулата осигурява дългосрочна подкрепа срещу болезнените косто-ставни заболявания.

Как се приема?

„Ставекс Шарк Ултра" е под формата на таблетки, като дозировката е една таблетка дневно. Продуктът е хранителна добавка, ефектът се постига с натрупване, затова се приема в продължение на поне 3 месеца, без прекъсване.