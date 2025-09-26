К онсумацията на повече броколи, кейл и други кръстоцветни зеленчуци може да помогне за регулиране на нивата на кръвната захар и да намали риска от сериозни здравословни проблеми.

Това сочи ново изследване на Университета „Едит Коуън“ (ECU), публикувано в списание Diabetes, Obesity and Metabolism.

Учените предполагат, че тези зеленчуци могат да бъдат особено полезни за хора с риск от диабет тип 2 и сърдечно-съдови заболявания.

Докторантът Ема Конъли ръководи изследването, в което се сравняват ефектите от кръстоцветни зеленчуци като броколи, зеле, карфиол и кейл с кореноплодни и тиквени зеленчуци като картофи, тиква, сладки картофи и моркови.

В рамките на рандомизирано, контролирано проучване участниците са консумирали по четири порции на ден от кръстоцветни или кореноплодни/тиквени зеленчуци с обяда и вечерята си в продължение на две седмици.

Резултатите били категорични: когато хората консумирали кръстоцветни зеленчуци, нивата на кръвната им захар били по-стабилни, с по-малко колебания и по-малки пикове след хранене, в сравнение с консумацията на кореноплодни и тиквени зеленчуци.

„Основната цел на контрола на кръвната захар, особено за хората с диабет, е да се изгладят пиковете и да се намали вариативността в нивата на кръвната захар през деня. Стабилната кръвна захар е свързана с по-добро здраве и благосъстояние“, обясни Конъли.

Необходими са допълнителни изследвания, за да се разберат точните механизми, стоящи зад този ефект, и как най-добре да се включат тези зеленчуци в дългосрочните препоръки за хранене.

Източник: БГНЕС