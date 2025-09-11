Д иабетът се оказа невидима заплаха за мнозина.

44% от хората над 15 години, живеещи с диабет, са недиагностицирани, показва ново глобално изследване, публикувано в The Lancet Diabetes & Endocrinology. Това означава, че близо половината пациенти не знаят за състоянието си.

Анализът обхваща данни от 204 държави за периода 2000–2023 г. Повечето случаи са на диабет тип 2.

Оказва се, че младите под 35 г. са най-малко диагностицирани – едва 20% от тях знаят, че са болни.

Експертите предупреждават, че късното откриване увеличава риска от тежки усложнения като сърдечни заболявания, бъбречна недостатъчност, невропатии и загуба на зрение.

В същото време само 40% от лекуваните постигат оптимален контрол на кръвната захар.

Източник: БГНЕС